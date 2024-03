Poznáte osem viet, ktoré hovoria toxickí kamaráti? Také vzťahy by ste mali prehodnotiť, hovorí odborníčka

Priateľstvá sú základným kameňom naplneného a šťastného života, no niektoré sa môžu časom zmeniť. Môžu sa z nich stať priateľstvá toxické, môžu zanechať emocionálne jazvy a môžu aj skončiť. „Tí najtoxickejší priatelia často používajú prefíkané a zákerné formy agresie,“ vraví psychologička a expertka na vzťahy Marisa Francová. Tá pre CNBC uviedla osem fráz, ktoré môžu byť znakmi, že sa nachádzate v toxickom priateľstve.

8. Si precitlivený/precitlivená.

„Keď vám kamarát povie, že ste príliš citlivý, naznačuje, že vaše pocity nie sú platné a že s vami nie je niečo v poriadku, keď ich máte,“ vysvetlila Francová, podľa ktorej by vyjadrenie emócii malo byť zdravou súčasťou každého priateľstva. „Keď vám niekto povie, že ste príliš citlivý, môže to znamenať, že vášmu priateľovi chýba empatia,“ dodala.

7. Len som žartoval. Čo nevieš pochopiť vtip?

„Dobrí priatelia sú pohotoví a snažia sa vyhovieť vašim potrebám. Keď poviete priateľovi, že vás zranil, mal by sa snažiť pochopiť prečo a mal by prispôsobiť svoje správanie,“ uviedla psychologička. V toxických priateľstvách sa často namiesto pochopenia stretáva s tým, že sa „toxický“ kamarát snaží prevrátiť urážky na zábavu a vtip. „Funguje to ale ako obrana na maskovanie zraňujúcich komentárov a vyhýbanie sa zodpovednosti,“ vysvetlila.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

6. Máš šťastie, že ma máš.

Zdravé priateľstvá sú podľa Francovej postavené na rovnosti – do vzťahu by sme mali investovať rovnako a nikto z nás by sa nemal považovať za lepšieho človeka. „Ak neustále počúvate svojho priateľa, ako potvrdzuje svoju nadradenosť alebo naznačuje, že by ste mali byť vďačný za jeho prítomnosť, môže to byť znakom nevyváženého vzťahu, v ktorom si vás nevážia,“ konštatuje odborníčka.

