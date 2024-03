Písal o dinosauroch a rodičom pílil uši hraním na gitare. Z tohto chlapca vyrástol najmladší superstarista

V detstve chcel vykopávať kostry dinosaurov, naháňať zločincov ale aj chodiť na smetiarskom aute. Odmalička však miloval aj hudbu. Svedčia aj tieto snímky, na ktorých drží mikrofón a spieva. Rodičom pílil uši aj gitarou. Prvý raz ju zobral do rúk, keď mal deväť rokov a bol na rodinnej dovolenke v Chorvátsku.

Do rúk chytil aj bicie nástroje, ktoré mu kúpil otec, ale tie mu najprv nesadli. Zaprel sa, odmietal na ne hrať a keďže na nich sadal prach, otec ich predal. Netrvalo však dlho a malý hudobník sa rozhodol, že by to s bicími predsa len skúsil. Tentoraz si ich kúpu už musel zafinancovať z vlastného vrecka. Bolo to dobré dieťa, aj keď trochu tvrdohlavé.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Hádanka. Foto: Instagram/M.H.

