Mladá Laura ako jediná prežila tragédiu a nezostalo to bez následkov. Mama robí všetko, aby jej pomohla

Mala 21 rokov, rada sa smiala, cestovala, milovala hory a chodila pracovať do Nemecka, aby si zarobila na lepší život. S priateľom mali čoskoro letieť do Thajska, no ešte predtým chcela Laura Zetochová stráviť Vianoce s rodičmi. Jej mama Gabika mala už napečenú poslednú várku medovníkov, no keď dcéra ani po hodinách neprichádzala, začala mať strach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1971557839888855&set=pb.100011039744141.-2207520000&type=3

Kolóny neveštili nič dobré

Gabika Pivoňáková sa radšej do telefónu pozrela na dcérino zdieľanie polohy a uvidela, že o štvrtej poobede Laurine auto ešte stálo v pruhu za Plzňou a vôbec sa nehýbalo. „Neprehrávala som si v hlave hneď tragické scenáre, veď auto sa im mohlo pokaziť a Roman bol skvelý šofér. Keď však Laurika nezdvíhala a Roman tiež, tušila som, že niečo je zle,“ priznala pre Aktuality pani Gabriela, ktorá nasadla a vyrazila do Plzne. Keď prichádzali na miesto, dlhé kolóny neveštili nič dobré. Jej obavy sa potvrdili, keď uvidela svetlá sanitky a policajné pásky.

Do Laury a jej priateľa Romana v to poobede narazil 73-ročný senior, ktorý prešiel do protismeru. Lauru hasiči vysekali hydraulickými kliešťami z vraku auta a oživovali ju. Prežila ako jediná. Jej priateľ a muž z druhého auta zraneniam podľahli, no to sa ale mama Gabriela dozvedela až večer z článkov na internete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/AdeliMedicalCenterSK/posts/pfbid0h1hoRBaNbjyv5pYHgc2LJGVYaAYPNs9F8d3hRcNbC12JzvnDo1DfDP4CAhbXpCKEl

Na úrovni 12-ročnej

Článok pokračuje na ďalšej strane: