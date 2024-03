Vo vypätých chvíľach občas reaguje nesprávne. Marián Mitaš odhalil, čo mu pomáha byť lepším človekom

„Keď veľa pracujem, potom som veľmi nervózny, vo vypätých emočných situáciách nereagujem správne,“ priznal úprimne Marián Mitaš v rozhovore pre Život. Aj preto má v živote life koučku, ktorá mu pomáha zvládať náročné životné chvíle, ale aj to, ako byť čo najlepším otcom a rodičom. Herec to vraj odporúča každému.

Foto: TASR - Martin Baumann

Hrá najmä negatívne postavy

Rodák z Považia je televíznym divákom veľmi dobre známy, keďže sa objavil v množstve úspešných seriálov, ale jeho herecký talent si diváci chodia vychutnávať aj do divadla. Narodil sa však do rodiny, ktorá umeniu veľmi neholdovala. Jedine jeho stará mama pôsobila v ochotníckom divadle. „Navštevoval som síce základnú umeleckú školu, hral som na akordeóne, ale, bohužiaľ, flákal som to. Vzdal som to po štyroch rokoch. Mám veľmi rád hudbu, takže dnes to veľmi ľutujem,“ spomínal herec na detstvo v rozhovore pre Korzár.

Charizmatického herca, ktorý pôsobí ako drsný a nedostupný muž, zvyknú režiséri často obsadzovať do postáv skôr negatívneho charakteru. Diváci si tak Mariána môžu pamätať v úlohe napríklad mafiánskeho neurochirurga v seriáli Búrlivé víno či ako nedôverčivého policajta v Meste tieňov.

Emócie kontroluje ťažko

Herecká práca a stvárnenie iných životov je náročné a Marián Mitaš otvorene priznal, že občas je ťažké kontrolovať emócie. Najmä z dôvodu množstva práce a vyčerpanosti. „Pretože keď je človek vyčerpaný, tie emócie kontroluje veľmi ťažko. Aj ja tieto problémy mám a musel som si ich priznať,“ hovorí úprimne. Aj to je dôvod, pre ktorý pravidelne navštevuje life koučku. „Aby som reagoval tak, ako by som reagovať chcel,“ dodáva.

