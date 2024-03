Dobrý kuchár vraj nemôže improvizovať. Kurča podľa Petra Novotného poteší aj tých najväčších labužníkov

V deviatich rokoch si zaobstaral zošit na recepty a otcovi rozkázal, aby ho naučil variť. Začali najjednoduchšie, ako sa len dalo - čajom. Na druhý deň si chcel Petr Novotný jeho prípravu vyskúšať sám, akurát si pomýlil ingrediencie. „Petríček, to nie je čaj, to je rasca. Keď to trochu prisolíš, dáš do toho vajíčka, tak už vieš aj kmínku,“ citlivo mu vysvetlil otec.

Je viac zberateľ ako kuchár

A tak aj vyzerali prvé kulinárske výtvory známeho zabávača. V jeho menu svietili čaj, kakao a rascová pálenka. Neskôr sa tomuto remeslu priučil hlavne vďaka mame. „Ale pozor, to je veľmi dôležité, ja som nikdy taký ten klasický kuchár, za akého som považovaný, nebol a ani nie som,“ priznal pre Vaření.cz s tým, že sa považuje skôr za zberateľa.

Petr Novotný predstavuje fanúšikom svoju knihu Továrna na legraci. Foto: TASR/Pavol Funtál

Doma má viac než tisíc kuchárskych kníh a okrem toho rád zhromažďuje aj neobyčajné recepty od rôznych ľudí. Veľmi rád griluje, rodine dokáže pripraviť vyprážaný syr, rezne aj guláš, no veľmi pri tom neimprovizuje. „Chute by mali byť vyvážené. Výborný kuchár svoje jedlo ovláda, neimprovizuje, nesype tam korenie len tak podľa odhadu,“ prehlásil.

Na svojich divákov vraj neprenášal len kulinárske skúsenosti, ale najmä hlad. Jedlo podľa neho totiž nie je len súčasťou metabolického procesu, ale oveľa viac. „Je to aj kultúra, zážitok, sviatok. Sviatok, ku ktorému netreba ani veľa peňazí, ani reštaurácie,“ tvrdí v knihe Chuťovky z Markízy. Taký je aj recept na gurmánske kurča z jeho kuchyne. Pri jeho príprave hrá dôležitú úlohu syr.

Labužnícke kura Petra Novotného

