Herec Marek Rozkoš s manželkou Katkou: V manželstve je pre nás najdôležitejší vitamín O

Marek Rozkoš, ktorého poznáme najmä ako Petra zo seriálu Dunaj, k vašim službám, je nielen hercom, ale aj otcom a manželom. Manželku Katku spoznal ešte ako študent na vysokej škole a niekoľkokrát zopakoval, že sa mu v živote nemohlo stať nič lepšie. Základom ich spokojného manželstva je podľa nich dostatok vitamínu O.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/djgtzvolen/photos/t.1122613317/10155075204552615/?type=3

Diaľka ich zbližuje

„Do môjho štvrtého ročníka sme boli len najlepší kamaráti alebo ako brat a sestra. Prešli sme všelijakými vysokoškolskými patáliami, ale o to pevnejšie bolo rozhodnutie vziať sa,“ hovoril pre Plus 7 dní Marek, ktorý si Katku zobral za manželku v roku 2017 a dnes sú už šťastnými rodičmi. Priznal, že len vďaka manželke, ktorá je rovnako herečka, mohol uspieť v práci a môže pendlovať medzi Bratislavou a Zvolenom, kde bývajú.

„Ja sa netajím tým, že nebyť mojej tolerantnej manželky, asi by to bolo ťažšie,“ povedal v minulosti pre Slovo+ obľúbený herec, ktorý stále zdôrazňuje, že jeho pracovný úspech je najmä o podpore manželky Katky.

Keď je pracovne vyťažený, je to práve ona, ktorá sa doma o všetko stará, no keď sa Marek vráti, rodine sa snaží venovať na 200 percent, aby dal Katke aj deťom najavo, že sa na ich vzťahu nič nemení. „Ba naopak, ešte viac nás to zbližuje,“ uviedol herec, ktorý počas národného týždňa manželstva vo februári prezradil, čo je tajomstvom ich spokojného manželstva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222803347128573&set=pb.1122613317.-2207520000&type=3

Vitamín O

Článok pokračuje na ďalšej strane: