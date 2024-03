Jednu vec určite nerobte. Párky ste možno celý život pripravovali zle, toto je ten najsprávnejší spôsob

Máte radi párky? V tom prípade máte zrejme svoj vlastný preverený spôsob, akým ich pripravujete. Ak si kupujete rôzne druhy, možno párky pripravujete podľa toho, z akého mäsa sú zložené.

Mnohí párky vhodia už do studenej vody a čakajú, kým sa nezačnú variť. To však môže spôsobiť práve opačný efekt a párky poškodiť. Keďže je na trhu množstvo odlišných párkov, je potrebné sa riadiť najmä návodom, ktorý je uvedený na balení. Na každom z nich je napísané, že párky nie je potrebné variť, ale iba tepelne upraviť.

Väčšina slovenských značiek párkov sa zhoduje v návode na prípravu:

1. Priviesť do varu dostatočné množstvo vody, 2. hrniec zložiť z ohňa a párky vhodiť do vody, 3. nechať párky zohriať 5 - 6 minút.

Návody rozličných značiek sa odlišujú len v čase, na ktorý by ste mali nechať párky vo vode. Niektoré uvádzajú šesť minút, iné päť, no jednoznačne by ste párky nemali variť, ale len tepelne upraviť.