Spájajú v sebe slané aj sladké. K chutným medailónikom Zory Czoborovej sa najviac hodí jedna príloha

Je známa svojou skvelou postavou a zručnosťami v oblasti fitness. Zora Czoborová vie, že pri budovaní postavy snov nezáleží len od množstva pohybu, ale aj od kvality stravy.

Pestrosť je dôležitá

Podľa Zory je práve strava je hlavným faktorom pri starostlivosti o zdravie. Dôležité je napríklad to, aké jete mäso. „A keby som to mala tak laicky zhrnúť, tak mäso, najzdravšie je divina, potom by som odporúčala morky, samozrejme ryby a morské príšerky,“ povedala pre Topky.

strava by mala byť pestrá, čo Zora dodržiava aj vo vlastnom jedálničku: „Keby ste naozaj videli, čo ja dokážem zjesť, boli by ste prekvapení. [...] Okrem toho, keď sa dobre najem, nechce sa mi nič iné, iba ľahnúť si a spať,“ prezrádza v knihe Chuťovky z Markízy.

Pestré a výživné sú aj Zorine jelenie medailóniky, ktoré v sebe zjednocujú sladké a slané chute. Najviac sa k nim hodí jedna šikovná príloha.

Medailóniky Zory Czoborovej a príloha

„Jelenie stehno môžete pripraviť aj v celku, a to tak, že ho dáte dusiť do základu zo zeleniny a až hotové nakrájate na tenké plátky,“ radí v knihe Zora. Zároveň odporúča mäso kombinovať s pusinkami zo zemiakovej kaše.

