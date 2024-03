Rada varí a pečie pre svojich kamarátov. Jablkový závin od Janky Hospodárovej zaujme nielen skvelou chuťou

Obľúbená moderátorka nevyniká len v remesle, vďaka ktorému ju pozná hádam každý. Janku Hospodárovú baví aj príprava jedál, ku ktorej sa však dostala až časom. Počas jej detstva totiž vyvárala najmä jej mama. „Mama bola naozaj skvelá kuchárka, ale nás nikdy do kuchyne nepustila,“ hovorí v knihe Chuťovky z Markízy.

Chutí jej to, čo pripraví

Jedného dňa sa rozhodla, že si varenie vyskúša aj ona. „A tak som raz využila chvíľu, keď nebola doma, a rozhodla som sa vo svojich dvanástich rokoch urobiť rodine palacinky z prášku podľa návodu,“ spomína Janka Hospodárová. Postupne sa v príprave jedál zlepšovala a už sa neobmedzuje len na prášok.

„Robím to rada, hoci nie často, a možno práve preto ma to tak baví. Musím povedať, že mi to, čo si navarím alebo napečiem, aj chutí,“ povedala pre SME. K vareniu a pečeniu ju privádzajú aj blízki. „Často pripravujem jedlo pre svojich kamarátov, čo ma motivuje k tomu, aby som sa v ňom zdokonalila,“ vysvetlila pre Feminity.

Svoju záľubu dokonca vidí aj na inej úrovni. „A keď sa občas zasnívam, predstavujem si samú seba ako kuchárku v nejakej príjemnej reštaurácii na španielskom pobreží,“ dodáva. Kreativita a skúsenosti sa spájajú aj v jablkovom závine, do ktorého moderátorka doplnila ešte jednu ingredienciu - tá sa poriadne prejaví aj na vzhľade.

Jablkový závin podľa Janky Hospodárovej:

Recept nájdete na ďalšej strane: