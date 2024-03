Je sama, ale túži po dieťatku. Moderátorka Katka sa odhodlala k dôležitému kroku, ktorým si kúpila čas

„Nechcem sa usadiť len tak s hocikým, len aby som mala deti, ktoré raz chcem mať," vyznáva sa moderátorka a rádiová spíkerka Katarína „Becca" Balážiová, ktorá len pred pár mesiacmi ukončila vzťah s partnerom Marošom. Hoci toho pravého stále hľadá, už teraz myslí na ich spoločnú budúcnosť a posiela mu dojemný odkaz. Jej gesto môže pomôcť mnohým ženám, ktoré túžia po dieťatku.

Kupuje si čas

„Byť slobodná zo začiatku je tak nový vesmír, že jedine rutiny vám pomôžu predýchať čo sa deje a začať sa uzdravovať,“ zverila sa pred časom na sociálnej sieti. Dala si však čas začať nanovo a opäť sa zamilovala do života.

Ani jej spontánna povaha jej však nezabránila pozerať sa dopredu a pre seba a svojho budúceho manžela, ktorého ako sama povedala ešte ani nepozná, spravila výnimočné gesto. „Kupujem si čas," hovorí moderátorka, ktorá túži po dieťatku, no nechce sa ponáhľať len preto, lebo jej tikajú biologické hodiny.

Čakať s rodinou nie je len o kariére

„Chcem ich mať s tebou, aj keď popravde vôbec ťa nehľadám a neviem, či sa poznáme (alebo kedy sa presťahuješ z USA za mnou do Európy), no chcem si na teba počkať,“ napísala v dlhom statuse na Instagrame. „Desať dní som si pichala injekcie do tela, aby sa pripravilo na dnešný deň D. Dala som si zamraziť vajíčka a ponechala som si tak možnosť založiť si rodinu, keď na to príde čas a aj vhodná osoba,“ priznala otvorene.

Podľa moderátorky je to najlepšie rozhodnutie a investícia, akú môže žena urobiť ešte vo veku, kedy má vajíčka vitálne, plodné a zdravé, pretože nikdy neviete, kedy sa zídu. „O niekoľko rokov vám pomôžu a vy si budete ďakovať a otvárať šampanské za tento skvelý krok, ktorý ste urobili a aj preto, že nebudete musieť hľadať inú darkyňu vajíčok, ak by tie vaše vajíčka už stratili schopnosti," opisuje problém, ktorému čelí čoraz väčšie množstvo žien, no chýba väčšia informovanosť.

„Čakať s rodinou nie je len o kariére, môžu to byť zdravotné problémy alebo iná životná situácia či hľadanie partnera a nie len ‚darcu spermií‘, lebo aspoň u mňa to má byť partner in crime a aj človek do dažďa,“ dodáva.

[avizo=https://www.dobrenoviny.sk/c/213550/herecka-eva-mores-priznala-bolestive-trapenie-po-operaciach-si-uvedomila-co-najcennejsie-v-zivote-ma|Tú bolesť si budem pamätať navždy. Slovenská herečka po trápení pochopila, čo je v živote najcennejšie]