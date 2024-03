Omámil ju dychom, keď Latinák doniesol slaninu s cibuľou. Vlado Kobielsky oslávil porcelánovú svadbu

Žiadosť o ruku nebola romantická a aj keď mu to manželka dodnes vyčíta, v šťastnom manželstve žijú už 20 rokov. Vladimír Kobielsky a jeho Alenka v týchto dňoch oslávili porcelánovú svadbu a hoci ich príbeh lásky nezačal ako v rozprávke, dodnes majú s humorom na čo spomínať.

Omámil ju dychom

Keď prišiel do Bratislavy a sedel v autobuse číslo 39 v smere na Mlynskú dolinu, predstavoval si, že v autobuse stretne ženu, s ktorou nakoniec stráviť život. Všetko ale dopadlo inak. Na internáte v Bratislave spoznal nielen svojich spolužiakov Jakaba, Kemku, Miezgu a Latináka, no aj svoju manželku.

„Lukáš Latinák vždy doniesol z domu slaninu, narezal cibuľu a urobil taký nálev, takzvané hriňovské sushi. My sme sa vtedy poriadne najedli a išli sme sa zoznamovať s tými študentkami. Jedna z tých dvoch je dnes moja manželka,“ spomínal na ich prvé stretnutie v relácii Chart Show. „Omámil som ju svojím dychom,“ smial sa Vladimír Kobielsky, ktorý sa podľa jeho slov najskôr zamiloval do toho, čo videl a potom do toho, čo v Alenke spoznal.

Zásnuby pri škrabaní zemiakov

„Obdivoval som na nej, ako dvíhala telefón. Z toho ‚prosím...‘ išlo toľko pozitívnej energie, že do toho sa nedalo nezamilovať. A cením si na nej všetko,“ povedal aj po rokoch pre najmama.sk obľúbený herec, ktorý s Alenkou svadbu rok čo rok odkladali, no keď zistili, že čakajú bábätko, prišla žiadosť o ruku. Žiadna romantika to podľa jeho slov nebola.

