Vďaka nej prišli do školy aj tí, čo nechceli. Láskavá sučka Snow pomáha pražskú fakultu vrátiť do normálu

Pre všetkých to mal byť obyčajný školský deň, posledný pred Vianocami. Osudný 21. december 2023 už bude navždy čiernym dňom v histórii Českej republiky, kde strelec v budove pražskej Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej pripravil o život 14 ľudí. Po katastrofe však musí ísť život na fakulte ďalej a v centre Prahy teraz začal letný semester. Študenti, vyučujúci a ďalší zamestnanci môžu využiť služby nielen krízových pracovníkov, ale aj sučky Snow. Ako uviedol týždenník Respekt, láskavosť tejto štvornohej pomocníčky dokáže veľké veci.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=763634285795531&set=pb.100064469001494.-2207520000&type=3

Prišli aj tí, čo to neplánovali

Keď sa koncom februára hlavná budova Filozofickej fakulty UK na pražskom Palachovom námestí vrátila do bežnej prevádzky, bol to pre mnohých náročný okamih. „Bol to prvý deň, kedy bola fakulta úplne otvorená a kedy sem mohol znova ktokoľvek prísť - a to nie je úplne príjemný pocit,“ povedala pre Respekt študentka Kateřina Bělehrádková a priznala, že spolu s ostatnými sa snažia myslieť na to, že sa už nič podobné nebude opakovať - zvláštny pocit ich však neopúšťa. Niektorí študenti sa do školy odmietli vrátiť úplne a využili možnosť online výučby. Nakoniec ale podľa informácii týždenníka Respekt prišli do školy aj tí, čo to nemali v pláne.

Mohol za to jednoduchý nápad, ktorý zásadne ovplyvnil atmosféru prvého týždňa v novom semestri. Pred vchodom do budovy všetkých vítal mohutný pes, ktorý patrí na salaše vo švajčiarskych horách, no teraz bernský salašnícky pes pomáha tam, kde ho najviac potrebujú. Na filozofickej fakulte pomáha ľuďom vrátiť sa do normálu.

Sučka Snow. Foto: Facebook - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Nikto sa jej nebojí

„Má mimoriadnu povahu, je nesmierne láskavá a priateľská. Aj keď občas blbne a je veľká, má pokojnú energiu, takže sa jej nikto nebojí,“ vysvetlila dobrovoľníčka, ktorá so psom po rannom vítaní pred budovou obchádza priestory školy. Navštevuje semináre, knižnice, ale aj kancelárie. S výnimkou štvrtého poschodia, kde sa odohrala hlavná časť tragédie a ktoré je stále uzavreté.

Sučka Snow. Foto: Facebook - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Študenti pre televíziu Nova priznali, že aj keď návrat do školy nebol jednoduchý, sú radi, že univerzita robí všetko preto, aby sa cítili bezpečne. „Je dobre, že je to otvorené. Je to potrebné, aby sa človek zase vrátil späť do toho kolobehu,“ uzavrel študent Alexander.