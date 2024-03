Najžiarlivejšia žena sveta kontroluje svojho muža na detektore lži: Predsa ho len tak nenechám odísť!

Máte s partnerom či partnerkou doma ťahanice? Po prečítaní tohto článku vám možno napadne, že to nie je také zlé.

Niekedy je prirodzené, že sa vo vzťahu vyskytne žiarlivosť. Avšak väčšinou sa udržiava na istej pomyselnej uzde a neistota sa nahrádza dôverou. Existuje jedna žena, ktorá hranice v žiarlivosti nemá a ani si ich nestanovuje. Sama seba nazýva najžiarlivejšou ženou na svete a vo vzťahu používa praktiky na odlišnej úrovni, aké môžeme vidieť v normálnych vzťahoch.

Nenechá ho odísť

V rannej šou This Morning párik porozprával o svojej vzťahovej dynamike. „Keď máte dobrého muža, tak ho nenecháte odísť, či?“ hovorí v relácii Debbi Woodová. Medzi jej praktiky patrí dokonca aj detektor lži. „Nemyslím si, že by som ho odplašila, ani keby som sa snažila,“ tvrdí žena.

Žena svoju žiarlivosť prejavuje rôznymi spôsobmi. Foto: Youtube/This Morning

Jej manžel Steve navyše dodáva, že keby mu prekážal prístup jeho manželky, už dávno by od nej utiekol. V relácii objasnil, ako ho jeho žena drží pod drobnohľadom. Kedysi ho na detektore lži testovala neustále, teraz sa to prihodí len raz za čas. Chce sa uistiť, že ju jej manžel nepodvádzal.

Televízia pod dohľadom

Steven má dokonca zakázané sledovať v televízii niečo, čo by mu manželka nedovolila. Bojí sa, že by na obrazovke mohol vidieť iné ženy. Jej manželovi to však neprekáža, pretože najčastejšie sleduje športové programy. Debbi nepokon v relácii vyhlásila, že vlastne nemá problém s tým, keď jej manžel ocení ženskú krásu.

Problém vraj nastáva vtedy, keď namiesto oceňovania krásy začína mať rôzne sexuálne fantázie. Preto sa rozhodla odstrániť všetko pokušenia. Za jej správaním však do veľkej miery stojí Othellov syndróm, ktorým Debbi trpí. Spôsobuje presvedčenie, že je nám partner neverný, preto sa zvyšuje aj žiarlivosť.