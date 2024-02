Chce vypnúť a pauzu si dať aj od sociálnych sietí. Dara Rolins sa bude radovať s novým prírastkom v rodine

Uplynulé mesiace boli pre slovenskú popovú divu Daru Rolins náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Po dvoch vypredaných koncertoch v Prahe totiž prišla podpásovka od talianskeho plastického chirurga, ktorý bez vedomia speváčky zverejnil video pred jej zákrokom na sociálnej sieti.

Spojilo ich Taliansko

Umelkyňu to dostalo a cítila sa zradená. Možno aj preto o pár dní na to oznámila, že si potrebuje oddýchnuť a od všetkého dať pauzu. Týkať sa vraj má aj sociálnych sietí. Aktuálne tak Daru čaká príjemné a radostné obdobie, ktoré už začalo oslavou Valentína s jej milovaným Pavlom Nedvědom, ako aj novým, čerstvým prírastkom do rodiny.

Speváčka a futbalista tvoria pár už dlhší čas a bolo to práve horúce Taliansko, kde pred časom oslavovali sviatok zamilovaných, ktoré ich spojilo. O svojom vzťahu však dlho neprehovorili ani slovo. Až po pol roku Dara priznala, že stretla lásku svojho života. To, že ide naozaj o seriózny vzťah, speváčka potvrdila portálu Super.cz: „Nejde len o románik.“

Vitaj, lásenka

Obaja tak nedávno aj s dcérami zavítali do talianskeho Ríma, kde si užili spoločné rodinné chvíle. Tie práve teraz speváčka potrebuje ako soľ, keďže má za sebou ťažké obdobie. „Posledné obdobie bolo dosť náročné, extrémne krásne. Výživné na emócie všetkého druhu, zamestnalo mi to telo aj hlavu na plné obrátky. A preto mám v pláne oddychovať. Vypnúť a neriešiť. A tvoriť. Chvíľku cestovať, nachytať novú inšpiráciu, čerstvý vietor do plachiet,“ napísala Dara na sociálnej sieti. Pauzu si chce dať údajne aj od sociálnych sietí, na ktorých bude menej prispievať.

Nový psík v rodine Dary Rolins. Foto: Reprofoto/Instagram @ dararolins_vermi

Pri oddychu jej tiež iste pomôže nový prírastok do rodiny, ktorým je malý štvornohý chlpáč. K fenke Foxy tak pribudol ďalší pomeranian. „Vitaj, lásenka, do našej rodiny,“ napísala speváčka na svojom profile, keď zdieľala video s novým psíkom, ktoré zverejnila jej dcéra Lola.