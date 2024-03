Rád si na ňom pochutná jej manžel. Pečené mäsko od Ivety Malachovskej je najlepšie s chlebom

Moderovala Lastovičky, Matelka a mnohé ďalšie relácie. Iveta Malachovská sa však už odmalička priúčala ešte niečomu inému, ako je moderovanie. Varenie sa jej spočiatku nepozdávalo, no postupne si k nemu našla vzťah a svojej mame ďakuje za to, že ju do prípravy jedál podnietila. A aj vďaka nej dokáže pripraviť chuťovky, ako je pastierska roštenka, do ktorej sa zamiloval aj jej manžel.

Už je to zábava

O varení teraz hovorí ako o príjemnej činnosti. „Skôr by som hovorila o zábave. A keď navyše vidím, že chutí aj tým, pre ktorých varím, je to aj radosť,“ povedala pre SME. Iveta zároveň potvrdila, že jej manžel sa kuchyni vyhýba oblúkom, preto má všetko pod palcom práve ona. Rada skúša rôzne pokrmy a nie je vyznávačkou diét.

„Bez výčitiek svedomia ochutnám zo všetkého aj preto, lebo nie je nič horšie, ako keď sa gazdiná narobí a vy sa potom neponúknete,“ tvrdí. „Manžel má rád sviečkovú, ktorá však nie je z hovädzieho, ale z kuracieho mäsa. Z neho mu občas urobím aj pastiersku roštenku,“ hovorí ďalej Iveta Malachovská. Práve recept na pastiersku roštenku, hoci z hovädzieho mäsa, prezradila v knihe Chuťovky z Markízy.

Pastierska roštenka Ivety Malachovskej:

Recept nájdete na ďalšej strane: