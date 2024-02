FOTO: Majú búrlivý vzťah a privádzajú sa do šialenstva. Dempsey a Makepeaceová sú spolu aj po 40 rokoch

„Je to presne 40 rokov, čo nás predstavili a začali sme natáčať,“ priznala Glynis Barberová, ktorá spolu s Michaelom Brandom pobláznila svet seriálom Dempsey a Makepeaceová. Dvojica sa teraz ukázala v rannej šou This Morning a spoločne prehovorili o tom, ako sa z kolegov, medzi ktorými to pred kamerami iskrilo, nakoniec stali celoživotní partneri.

Pri nej prestalo byť všetko dôležité

„Keď ste sa jej prvýkrát pozreli do očí, vedeli ste, že to je žena pre vás?“ pýtal sa zvedavý moderátor Michaela Brandona, ktorý sa úprimne zasmial. „Myslím, že odpoveď je áno,“ povedala zaňho Glynis Barberová, ktorá si zaspomínala na ich prvé stretnutie. Predtým svojho seriálového partnera nikdy nestretla, ju do seriálu totiž prijali v Británii a Michaela si vybrali v Amerike. Nakoniec sa stretli počas daždivého dňa v hoteli na čaji a Michael Brandon sa zamiloval na prvý pohľad.

„Pamätám si, že som si niečo zapisoval do notesu večer po tom, čo sme sa prvýkrát stretli v hoteli Ritz,“ prezradil herec. „V Londýne pršalo už 28. deň a ja som si povedal, že by to chcelo zmenu. Stretol som Glynis, mala hrať Makepeaceovú. A naraz počasie prestalo byť dôležité,“ popísal už v minulosti detaily ich stretnutia, z ktorého Glynis odišla s úplne inými pocitmi.

Búrlivé manželstvo

„Ten muž je nočná mora, neviem, ako s ním budem pracovať,“ hovorila po stretnutí doma svojmu vtedajšiemu priateľovi. Aj keď bol Michael pre ňu dlho len otravným Američanom, nakoniec sa zamilovala. Známa dvojica tento rok oslávi 34. výročie svadby a otvorene hovoria, že ich manželstvo ani po rokoch nie je nudné.

„Občas ma privádza do šialenstva a aj po rokoch zväzku máme stále veľmi búrlivý vzťah. Všetko, čo musí urobiť, je súhlasiť so mnou. Potom by sme nemali žiadne problémy,“ odkázala seriálová policajtka so smiechom. Oboch hercov moderátori v rozhovore pochválili, že vyzerajú perfektne a vôbec sa nemenia. Presvedčte sa sami.

