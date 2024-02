Dnes je jediný deň, keď žena môže požiadať svojho milého o ruku. Tieto slávne ženy to naozaj urobili

Dnes nastal magický dátum, ktorý sa do kalendára pridáva v priestupných rokoch. O 29. februári koluje množstvo legiend, medzi ktoré patrí aj jedna írska. Podľa nej ide o jediný dátum, kedy mohli ženy žiadať mužov o sobáš. A ak muž odmietol, musel zaplatiť pokutu, napríklad kúpiť žene dvanásť párov rukavíc - tie zakryli, že dotyčná nemá snubný prsteň. Toto sú slávne ženy, ktoré to aj naozaj urobili a požiadali svojich partnerov o ruku, hoci, samozrejme, nie, 29. februára.

5. Elizabeth Taylor

Americká herečka, ktorá bola celkovo osemkrát vydatá za siedmich manželov, sa rozhodla požiadať o ruku svojho druhého manžela, ktorým bol britský herec Michael Wilding. Podľa denníka The Guardian sa títo dvaja napokon zosobášili v londýnskej matrike v roku 1952 a pred rozvodom mali dve deti. Liz Taylor neskôr opísala manželstvo ako pokojné: „Mali sme krásny, ľahký život, veľmi jednoduchý, veľmi tichý.“

Foto: Wikipedia Commons, Dr. Macro

4. Rita Ora

Filmár Taika Waititi kedysi pre magazín Vogue prezradil, že „okamžite povedal áno“, keď ho speváčka Rita Ora požiadala o ruku počas dovolenky v Palm Springs v lete 2022. Ich súkromná svadba sa konala len o pár týždňov neskôr. Ako speváčka ďalej vysvetlila, rovnako ako obrad, aj samotné požiadanie bolo jednoduché a úprimné. „Žiadne skutočné pokľaknutie na koleno nebolo. Bolo to skôr ako: ‚Chcem si ťa vziať. Poďme na to.‘,“ povedala.

Foto: Wikipedia Commons, Firdaus Latif

3. Marta Sládečková

Aj slovenská herečka Marta Sládečková vraj svojho partnera nemala problém požiadať o ruku. „Prvýkrát som sa chcela vydávať na vysokej škole, lebo sa mi to veľmi páčilo. Môj frajer ma ani po štyroch rokoch nepožiadal o ruku, tak som to spravila zaňho. Zobral to ako dobrý vtip,“ spomínala pre denník Nový Čas pre ženy, ktorá s ním neskončila. A hoci jej životná cesta za láskou nebola jednoduchá, dnes je už 30 rokov šťastne zadaná s priateľom Dodom.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

