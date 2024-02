Nebojí sa objavovať nové chute. Kurací špíz od Zdeny Studenkovej zaujme jednou neobvyklou kombináciou

Vydala už niekoľko kuchárskych kníh, no odmieta každý deň stáť za sporákom. Zdena Studenková vraví, že dobré jedlo vydrží aj dlhšie ako 24 hodín. Navyše sa tým dá ušetriť veľa času. „Keď sa dobre pripraví napríklad segedínsky, ten výborne chutí aj na tretí deň. Okrem toho, niektoré jedlá sa dajú variť len vo veľkom hrnci,“ odôvodnila pre Varechu. Dlhšie vydrží určite aj kurací špíz, ktorému špecifickú chuť dodáva kombinácia, na akú nie sme zvyknutí.

Občas krútila nosom

Varenie je pre herečku zábava a rozhodne si nemyslí, že by ju mal niekto ľutovať len preto, že trávi čas v kuchyni. Mrzelo by ju skôr to, ak by bola odkázaná na obedy z vývarovne alebo z benzínovej pumpy. Svoje jedlo má najradšej a v krabičkách si ho nosí aj na natáčania.

O jeden zo svojich receptov sa herečka podelila aj s Petrom Novotným, ktorý vo svojich Chuťovkách z Markízy dovolil verejnosti nahliadnuť do kuchýň niektorých známych slovenských tvárí. Zdena Studenková mu prezradila, ako pripravuje kurací špíz, resp. kura na ihle so špeciálnou prílohou - brokolicou na víne a cesnaku.

Ako povedala vo svojej knihe Recepty so štipkou hereckého korenia, recept má rada pre jeho jemne rafinovanú chuť. Niečo je však atypické. „Kombinácia medu a sójovej omáčky je pre japonskú kuchyňu typickú, aj keď nám sa môže zdať neobvyklá. Nemusíte sa však báť experimentovať a objavovať nové chute,“ odkazuje Zdena Studenková.

Kura na ihle s brokolicou podľa Zdeny Studenkovej:

Recept nájdete na ďalšej strane: