Nejde jej do hlavy, ako sa to mohlo podariť. Stanke s rakovinou ľudia poslali neuveriteľnú sumu

Keď pred pár dňami na sociálne siete pridala svoj príbeh o rakovine s prosbou o pomoc, netušila, aká vlna solidarity sa zdvihne. Známa slovenská hudobníčka Stanka Apfelová tretíkrát bojuje s rakovinou a jej príbeh sa dotkol mnohých ľudí na Slovensku. Za niekoľko dní štedrí darcovia statočnej mame na transparentný účet poslali vyše 270-tisíc eur a Stanka zostala v šoku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/stanka.apfelova/posts/pfbid0UM9tdPkXWRhrqaSY44Y1NAjy58W7zgsLGjssmJm58LbYzY24Tk8iJyznBFG7kmhxl

Chce pomôcť aj iným

„Nejde mi do hlavy, ako sa to mohlo podariť,“ prezradila teraz pre Denník N Stanka, ktorá je v súčasnosti v nemocnici a stále nevie uveriť tomu, že za taký krátky čas sa jej podarilo vyzbierať takú veľkú sumu. „Som z toho vykoľajená,“ povedala otvorene.

Za peniaze, ktoré vyzbierala, si chce zaplatiť liek, ktorý jej poisťovňa nepreplatí a zvažuje aj liečbu v zahraničí. Ak neminie na liečbu celú sumu, chce časť poslať na onkológiu alebo onkologickým pacientom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii.

„Verím, že tým pomôžem aj iným ľuďom,“ odkázala Stanka, ktorá má už prvú dávku lieku s názvom Trodelvy pripravenú. Ako vysvetlila, jedna dávka lieku, ktorý sa podáva každé tri týždne, ju bude stáť 4 500 eur a na prvú dávku si musela požičať od uja svojho partnera.

Odsúdiť človeka na smrť

„Trodelvy je v monoterapii indikovaný na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým TNBC, ktorí dostali dve alebo viac predchádzajúcich systémových terapií, z ktorých bola minimálne jedna na pokročilé štádium. V zrozumiteľnejšej reči to znamená, že by to mala byt liečba presne pre mňa,“ vysvetlila na sociálnych sieťach basgitaristka kapiel Zlokot a Toddler punk, ktorej vysoko účinnú liečbu poisťovňa na Slovensku neprepláca. Liek, ktorý by jej mohol pomôcť, sa pritom v susednom Česku hradí z verejného zdravotného postenia.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.