Knižné novinky. 5 skvelých tipov pre mužov, ženy aj deti

Stále vychádzajú nové knihy, ktoré sa oplatí prečítať a my máme pre vás 5 tipov. Pre fanúšikov Harryho Pottera nový Čarodejnícky almanach, historická romanca pre dámy a Formula 1 pre pánov. Tiež vyšli dve klasiky v novom šate – Vladár a Mechanický pomaranč.

Prečítajte si viac o novinkách (a ak máte radi citáty o knihách a čítaní, 30 najkrajších nájdete TU ).

Harry Potter: Čarodejnícky almanach

Prvý oficiálny sprievodca čarodejníckym svetom Harryho Pottera z pera J.K. Rowlingovej s ilustráciami siedmich svetových umelcov.

Foto: Ikar

Čarodejnícky almanach je plný máp, zoznamov a tabuliek o všetkom, čo by mohlo zaujímať fanúšikov čarodejníckej série. Zistíte napríklad, koľko príchutí majú fazuľky každej chuti, aké sú najpoužívanejšie prísady do elixírov a preskúmate všetky druhy čarovnej dopravy. Objavíte tiež zákutia Rokfortu na Záškodníckej mape. Dozviete sa o výrobe čarovných, stretnete sa s fantastickými zvermi a spoznáte osudy slávnych čarodejníc a čarodejníkov.

Kniha má 7 kapitol ako Čarovné priestory a nezvyčajné miesta, Zaklínadlá, kúzla a neodpustiteľné kliatby alebo Ministerstvo mágie a iné inštitúcie.

Tento vyše 200-stranový plnofarebný sprievodca ilustrovalo sedem ilustrátorov, pričom každý vložil do svojej časti niečo zo seba a vdýchol čarodejníckemu svetu kúzlo svojej fantázie.

Aféry zámku Ashmore (Cynthia Harrod-Eagles)

Pred dvomi rokmi vyšli v slovenčine Tajomstvá zámku Ashmore, prvý diel z úspešnej série Dynastia Morlandovcov, ktorá sa odohráva na začiatku 20.storočia v južnom Anglicku.

Teraz vyšiel druhý diel s názvom Aféry zámku Ashmore , v ktorej pokračujú osudy rodiny Staintonovcov na panstve Ashmore.

Foto: Ikar

Napríklad Giles, nový gróf zo Staintonu, sa po otcovej smrti snaží zveľadiť rodinné panstvo. Jeho tehotná manželka Kitty žije v strachu pred svokrou, ktorá sa nechce vzdať vedenia domácnosti. Grófove mladšie sestry prvýkrát okúsia romantiku, hoci nie vždy s tými správnymi ľuďmi.

Tento druhý diel vás vráti do roku 1903, zavedie vás do zámku, kde sa stretávajú ambície jednotlivých členov rodiny. Nechýba žiarlivosť a pomsta, ale skutočné výzvy na jeho obyvateľov ešte len čakajú. Autorka ponúka viacero zápletiek a výborne vykreslila atmosféru a detaily zo života vyššej spoločnosti.

Vladár (Niccolo Machiavelli)

Nové vydanie slávneho Vladára , ktorý patrí ku kľúčovým politickým textom o modernom spôsobe vládnutia. Má 26 kapitol a bez príkras opisuje mechanizmy fungovania moci. Definuje úspešné formy vládnutia.

Foto: Ikar

Spomeňme kapitoly ako O tých, čo prišli k vladárstvu zločinmi. Alebo V čom spočíva sila každého typu štátu. Ako sa má správať vladár, aby si získal úctu. Ako majú vladári dodržiavať dané slovo. Alebo kapitola Ako sa vyhýbať lichotníkom.

Niektoré zásady sú chladné, takmer bezcitné, ale sám Machiavelli bol realista a tvrdil, že ak chceme slobodnú a nezávislú krajinu, musí ju viesť silná ruka. Človek, ktorý sa nezľakne žiadneho nástroja vedúceho k danému cieľu. Ale ten musí byť vznešený, prospešný.

Aj v tejto súvislosti sa Machiavelli často zle vysvetľuje, chápe a niektorí politici ho dezinterpretujú, krivia jeho odkaz, aby vyhovoval ich činom a zmýšľaniu.

Mechanický pomaranč (Anthony Burgess)

Ďalšia klasika v novom šate – Mechanický pomaranč Anthonyho Burgessa. Už tretie vydanie románu, ktorý sa odohráva v Londýne. Hlavná postava Alex je vodcom štvorčlennej skupiny tínedžerov, ktorá pácha násilnosti. Medzi sebou sa rozprávajú bizarným slangom s implantovanými rusizmami. Alexa po čase chytia a dostane sa do väzenia, kde ho čaká trest s nepredstaviteľnými následkami. Experimentálna liečba ho zmení na krotkého baránka, ktorý sa už nikdy nedopustí násilia, ale zároveň ho tak zbaví možnosti voľby medzi dobrom a zlom, jeho ľudskej podstaty.

Foto: Ikar

Mechanický pomaranč je úžasná štúdia zla v človeku. Je to drsná antiutópia v orwellovskom duchu. V tomto novom vydaní nájdete aj doslov psychológa a psychoterapeuta, profesora Antona Heretika. A možno ste aj videli rovnomenný film, ktorý podľa knihy v roku 1971 nakrútil Stanley Kubrick.

Formula 1: Drive to Survive

Formula 1: Drive to Survive . Možno poznáte dokument s týmto názvom zo streamovacej služby Netflix. Vyvolal obrovský záujem nových fanúšikov, potešil tých skalných. Prevedie vás totiž zákulisím F1, zoznámi s minulosťou i prítomnosťou ultramodernej technológie, so stratégiami tímov, samozrejme s multimiliardovým biznisom, legendárnymi okruhmi a špičkovými jazdcami od Fangia a Mossa až po Hamiltona a Verstappena.

Foto: Ikar

V knihe nájdete množstvo fotografií z pretekov, zo zákulisia a odkazy na konkrétne série a epizódy seriálu. Pre fanúšikov F1 lahôdka, pri ktorej strávia dlhé hodiny.

Milan Buno, knižný publicista