Namiesto rozchodu obnovili manželský sľub. Päť slávnych párov, ktoré zostali spolu napriek rečiam o nevere

Keď si Eva Krížiková spomínala pred rokmi na osudové stretnutie so svojím manželom, jej slová boli: „Zaujal ma jednoducho on. Celý ako osobnosť.“ Nebola však jediná, koho František Zvarík očaril. Šarmantný herec totiž zbožňoval všetky ženy a nezmenilo sa to údajne ani po sobáši s Evou. No ich vzťah to vôbec nenarušilo, skôr naopak. Až do hercovho skonu v roku 2008 spolu prežili takmer polstoročie. Klebetám o nevere sa však nevyhli ani ďalšie známe páry, napriek tomu sú dodnes spolu.

5. Silvia Lakatošová a Pavol Chovanec

Bývalá československá Miss a známy moderátor sa zoznámili v deväťdesiatych rokoch tesne po tom, ako sa v súťaži krásy atraktívna tmavovláska umiestnila na jednej z popredných priečok. A hoci sa potýkali s údajnou Paľovou neverou, aj po 30 rokoch vzťahu sú stále spolu a patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.

K nevere zo strany Paľa vraj malo dôjsť v roku 2006 len tri mesiace po tom, ako misska darovala život synčekovi Christianovi. Napriek fotografiám, na ktorých sa jej manžel bozkával s neznámou plavovláskou, Silvia jednoznačne vyhlásila, že svojmu partnerovi bezvýhradne dôveruje. „Paľovi absolútne dôverujem. Je skvelý otec, nemám dôvod mu neveriť,“ šokovala vtedy pre portál Topky.sk svojou oddanosťou mamička trojmesačného chlapčeka. „Dôverujem mu, určite by ma nepodviedol,“ dodala. A z chúlostivej situácie sa snažil vykrútiť aj samotný Paľo, keď trval na tom, že šlo len o nevinný kamarátsky bozk.

4. Silvia a Ernest Šarköziovci

Aj známych Cigánskych diablov mohol škandál s údajnou neverou zničiť, no posilnil ich. So svojou osudovou láskou Silviou, s ktorou má dcéru Vanessu, sa Ernest zoznámil ešte na konzervatóriu a odvtedy sú spolu. Spolu však prekonali aj pikantný škandál, keď Silviu podozrievali z nevery.

Asi pred šiestimi rokmi sa na verejnosť dostali správy, že v domácnosti manželov Šarköziovcov je poriadne dusno. Za všetko mohla informácia o Silviinej údajnej nevere. Mala mať vraj románik s kolegom z kapely Štefanom Banyákom. Oboch muzikantov aj ich blízkych tieto informácie zasiahli až natoľko, že sa rozhodli podať trestné oznámenie za šírenie nepravdivých informácií.

„Dotklo sa ma to veľmi, pretože som v týchto veciach naozaj staromódna a bola som sprosto využitá,“ priznala smutne hudobníčka, pre ktorú rodina znamená všetko. Manželky a hudobníka z kapely sa zastal aj samotný Ernest. „Čo na to môžem povedať. Je to smiešne. Sme kolegovia. Keby také niečo bolo, neviem si predstaviť, ako by sme mohli existovať ako kapela,“ vyhlásil podľa cas.sk.

3. Eva Krížiková a František Zvarík

Keď Eva Krížiková ako mladá herečka nastúpila do národného, bola vychýrenou krásavicou a dostala prezývku krásnoočko zelené. Niet teda divu, že zrak Františka Zvaríka sa okamžite upriamil rovno na ňu. V tom čase Zvarík na doskách, ktoré znamenajú svet, pôsobil už 14 rokov a mal povesť veľkého záletníka. Šarmantný elegán, ktorý nepokazil žiadnu zábavu, miloval ženy a ženy milovali jeho. Vďaka svojmu povestnému šarmu poľahky očaril nejednu dámu. Františka si potom Eva vzala v roku 1961. Život s manželom vraj ľahký nebol, hoci ho nadovšetko milovala. Rečí a klebiet o jeho neverách bolo neúrekom, no oboch spájalo silné puto.

