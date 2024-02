Pobehlice sú preč, z hrozivej stavby vzniká úžasné miesto pre rodiny. Ukázali FOTO, ako bude vyzerať

Miesto, ktorému sa mnoho Bratislavčanov radšej vyhýbalo, konečne dostane krajšiu tvár. Reč je o bývalom erotickom masážnom salóne v Sade Janka Kráľa, ktorý teraz nahradí podnik pre rodiny. Ako pripomenul primátor Matúš Vallo, v zanedbanej budove bude fungovať Bistro Ferdinand a ukázal, ako by malo vyzerať.

Bizár uprostred parku

To, že sa erotická budova nachádzala v najstaršom verejnom parku, ktorý je aj obľúbeným miestom pre rodiny s deťmi, nazval bizárom. „Preto sme to zmenili a čoskoro tu začne s prevádzkou kvalitné a hlavne dostupné bistro fakt pre všetkých. Skrátka také, aké si Sad Janka Kráľa a hlavne všetci, ktorí ho navštevujú, zaslúžia,“ uviedol Vallo na Facebooku.

Cieľ bol jasný - vrátiť budove funkciu a dôstojnosť a zároveň ju vrátiť ľuďom. „Komplexne sme preto obnovili modernistický exteriér, na ktorom v 80. rokoch pracoval aj architekt Ferdinand Konček - od pôvodnej presklenej fasády s výhľadom na park až po fontánu, ktorá bude opäť funkčná. A potom sme v transparentnej súťaži vybrali nájomcu,“ vysvetľuje primátor postup.

Príjemné ceny

Kľúčovou pri rozhodovaní bola kvalita a tiež to, aby si tu skutočne každý mohol dovoliť dať si niečo dobré, tvrdí Vallo. „Od rána až do večera tu preto budú okrem štandardnej ponuky aj cenovo zvýhodnené produkty s fixnutými cenami, napríklad espresso za 1 € alebo bábovka za 1,90 €,“ opisuje to, ako by podnik malo fungovať. A kedy sa otvorí?

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.