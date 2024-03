Bez nej to nemalo zmysel. Gorbačov mal celý život oporu v odvážnej manželke, ktorá nezostala v tieni

Ako jediný spomedzi sovietskych lídrov sa netajil vrúcnym a milujúcim vzťahom ku svojej manželke. Elegantné oblečenie a aktívne vystupovanie Raisy Gorbačovovej na verejnosti dráždilo mnohých v Sovietskom zväze, no na Západe sa vďaka tomu Gorbačovovci stali hviezdami. Raisa sa vzoprela stereotypom manželiek starých sovietskych vodcov a jasne ukázala, že so svojím manželom predstavujú novú generáciu. Pre Michaila Gorbačova, ktorý by 2. marca oslavoval 93. narodeniny, však bola oveľa viac – bola partnerkou a dôverníčkou, s ktorou zmenil svet.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/sovietvisuals/photos/basw.AbqH94GLm99JxCO-a8JcGDnciVUoQxKLjwbm_wAMd5epU3CQOJqGvTQB2vLoEzwS4Oam_DDUe8ytL9iS8LIk2oKrW01CQn-OSEKzg0dqnwlGqkpiDF4CE4RSrPBt7dfs9Bto5LITGwfizEKXS7GnpakS/5760586227340907/?opaqueCursor=Abqopg6PesOiHqp4udiRhkwCn1VU6Du35yLA-T_6UkYzRKghUrrWIPdrmttyqSo50aHUNYBjlT07aP3JczD7EM4-qGt5dzD-gpuzUuBD2LEol3S3tddVbTutFHd2QdaYptPGnpC5ehRw4xecjqws2jpIO8GFMIRjVoSDtNaRYj3Q_EgOMfEGUQmBBXQsEdZuNM6X1Hq-S54s0Qi20jqSCuZXKcVE0DuhA5P8ZheGfhE6J3536l7CM58Ey1eDEDFtIdFVOxHMkb2fkr8tizh-ayuDCG8rp69CKKPxauaaYeev3ZsAEp6WMP5yGWHpGSVpON9zmJZnKt5MO_TJ7P6h429WG8mwGLY1U7mZxXd09shPfuWUjiZTS61-7sCpGyY38uUSVu8WqBOdt_VVh_zM6UkyfUzBXYJoFVg_w9ofFW1h__g6MDDMWBTMoktUiM1CB2sX41urDAmOCHd15fnvLMfslhaj40koVR1IFt-aXEvHQgC9TqpbVF68kCiruyyZLrKnAlbCPUE16jKEsFmpoQJnUJWXxsYLPe3tzruV81HvpTSSCmqj3fVOZkT3fA4m2XNUfx9FygkvzoFH9WOjxR8G9ddHw0phzTvbDWeu7nFukLTU6wx4QgukDGjF_ned4C1PSZE66u6UC54mMh2JcqiCgzDjq9Hk96NXhZ9sj8n8jI8r-q-C0As63Z0CFRkOOxKqSqUuJePU_5LhaDWN9cuVB7F60HxBRMJiMYIWB1w7TL5pLe_gW4isOs1u2iYLcIpuhFWFDUCAD0y4Ycjx4UYzF6mnb4Bvhpc4NnVZHJQTxZ0thOaSvk6YA0hDbr2HQO5wgC-882AYV1jV_xSgU5U7Gt-lreTNzAUohJQAMfW2PGOSlzJ7q-N_ohCAqPMn5fg

Stratil pre ňu hlavu

„Celý život sme sa držali za ruky,“ povedal Gorbačov v dokumente v roku 2012. „Mala v sebe niečo veľkolepé... Bola ako princezná,“ spomínal s láskou. Dvojica sa zoznámila na začiatku 50. rokov minulého storočia, keď boli obaja študentmi Moskovskej štátnej univerzity.

Raisa pochádzala z malej dedinky Rubcovsk pri hraniciach s Mongolskom, odkiaľ sa dostala vďaka výborným známkam až k štúdiu filozofie. Gorbačov bol zase študentom práva z juhoruského mesta Stavropoľ, kde sa narodil do rodiny roľníkov. Michail Gorbačov sa do študentky filozofie zamiloval na prvý pohľad, ona ale jeho city spočiatku ignorovala. „Cítil som, že strácam hlavu. Chcel som vidieť Raisu a byť s ňou vždy a všade,“ spomínal vo svojich memoároch s názvom „Sám so sebou“.

Najskôr s ním nechcela chodiť

Raisa sa v tom čase dostával z ťažkého rozchodu a Michailovi rázne povedala, že posledné, na čo teraz myslí, je on. „Nechcem s tebou chodiť,“ povedala mu Raisa úprimne. Michail si ale stál za svojím a neustúpil. „Povedal som jej, že nemôžem splniť jej požiadavku, pretože pre mňa by to bola katastrofa. To bolo moje vyznanie lásky,“ spomínal Gorbačov, ktorý o Raisine srdce bojoval do posledného momentu. Jeho úsilie nakoniec vyšlo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/historyinmoments/photos/bc.AbrExBv5EtJwc45WyM_ZxmhHmqLWe_iavB35y08iJRGVYCUls4AXkMqcYybye5cCEXewjksL1VgN2cg4ajdIUEPprsv-ofGQ5Tk-TuQbEVWQiqY2kSEb7FwO9ITh8gGalSKXN4sVqdDJZxL8nFbU2nQW/678070275915488/?opaqueCursor=Abo-z2CR4mFmQ6veKWr9VXeqU1V1CBYY2Y3Je5ASDD38jhx7TJavOovjXwfp_YSuXRkSiOLfH1uFYHtggNIJyfUS1yv6JYkTXEXADVKVR7Ojhfvkf1W0_6x5VFhA8im7hEUhMeQGfanJVAe214r9GMpdqOgF979bfavVlUELbgxFByfJbSEoXa6V20GsDanXTM8r7vId-PzwBBctW_mgru3xc9KpijxCh4nuBcythAc4BqvR3CT7Ooy2me8Vyiy2gnNjrJnvH7GBbZd9hVMlPpvVMuWeHdlNHxPbX3ayFmZ5A3EW2RnNneT4HXu5mfOGWLe7X04NHm1PWVIgZDy7RkZT_ZFyHQH1MtVYcU25v6iCqFSZDc67HMlKcmF8aGswotFAqdreoc5QWMr6tNIcYVOkMM0sHsrX6_rGhCjdG42iJO_2TBHJ-swaUCGQrxCjQstCFoEA95vPYNDIx3Zp3jhMEpgKL6YurOrQ9U-gjQq6CEilcLO97F3VDm-2GklTSu-H7XFP7rZp-pzm2U9bG8GddEtByEwInIAMDNsAYQ3OvPNRkA4T5wn2jKBBZbvaRTjrgJQzTnrMANj09wZX5Q9H0sotj_Wlb5jBbnswaoX0KR7fBOYHc-_qENej8rzHKd0Qyi6XcVd0K6i5Rv4Zpg4wFIX-dw2Un7a4fwLTl0xBEw

Prvýkrát sa pobozkali v moskovskom parku, keď sa išli kúpať do jazera a zrazu sa nad mestom strhla silná búrka. „Pamätám si Raisinu tvár v mihote blesku, jej vystrašené, spýtavé oči. Objal som ju síce nemotorne, ale vášnivo som ju začal bozkávať,“ povedal bez servítky Gorbačov, podľa ktorého sa už vtedy Raisa odlišovala od ostatných žien. Nosila pekné šaty a na hlave mala klobúk s malým závojom, aký nikto iný nenosil. „Mala prirodzené aristokratické spôsoby. Bola to osoba s veľkým zmyslom pre svoju vlastnú hodnotu,“ napísal o svojej milovanej.

Zosobášili sa v roku 1954. Boli takí chudobní, že si museli požičať pár bielych topánok, aby mala Raisa úplný svadobný outfit. „Len čo sme sa zobrali, prišla novina – Raisa otehotnela,“ spomínal Michail Sergejevič, ktorý vtedy prežíval najšťastnejšie chvíle života. Lekári však pôrod nepovolili. Rok predtým jeho manželka totiž prekonala ťažký reumatický záchvat, keď bola na pokraji smrti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/khodorkovskycenter/photos/basw.AbpaZlwMWxuzkTMh6zINkBrSoK8GndFETN7SK_iDOnwsKyGL_k5AB65h47-W7JnbZ5vByb0PnM65p59_mMXEsSiDY0SG-4wMC72ryjOpV9qOI5J_QhnWeu9QSR-tuMRt8cO20YbhXvypgNot6IbEFctr-SO80aIic3qb3AiTSmf-GA/10167015791315037/?opaqueCursor=AbqR71jb7ehhbEcyaFofxhU9mAGnbbEFRCbsTYFOkTuimZEiAPW_3vYBNI_u3QNAzF498pm8edxCu0hyi0vkafFR4nTLy7usnrgxcdG-cZqcB3YeWnIQUEOar_rSBH03li3-3PVMxZ5qkUBjyB6a6gwcN22Y4vSTn1HacO7rDAq5UIk1pkqbKzvwZ3KbjbgtSLDXzE9FxwqPHSePsi0dXH5opON1RRfbSiaZQkjNvn5jdn5mxgy2qTktkpU9r_nnsbOt5jThgoF7p5YWGgAe5J_pR_gTUxtfVfE0kuakgqNkacnlmSq8p3V-Lc84i3QRavCTroycJVYylsZkcIz2edOZnwnFJ1RV8tBPa8fEEQpmvHZXH8AJMv_OQb0kcf_HxyH4rEcm7mUC-1rV665a_pbvC1Q5zDx0s0BWU_PCc83IozZ-3nkP4VrYpG6T84BsutcV6X_ykylkczSKMuOKhrom8q9NI2Ovpwr0Pg3uzlicTxqxe0tb8OITISqIFC5FpH7sSiAzWzHzzrFlN4c9hH7WsEXabC5xuhG5YXhktfKNG1zCv3MLyk-_OGC1Q4qW_s0uAMQaIlrH1afbl2rYpDURrjBZ3Iu0LLeDkvQWxKLiuY1-Ba9cFy-9PDS9AhY0gM3Pd7AzRq8xhTLAfg4-8st4RW3ghtATx7DoHRlsL_p2hopx9uvRDBAhGH4EO8FRHl2vSYc__2N4PmfZ8-6qtyhipVY0_Hobr44EGJbhlbZ6jQZmj7ZgbiDpwwSWmcEI05Yr9vUw8F966CyHzSrN9BkfIaVND-qUp5_yod2q7y2qB_JT03UefpsZ_zfQOzkXfJchS02MBZP6F5JU4RNfWrKkZbYQUnH1rH21GuMwHJElLA

Vysnívaný synček

Lekári Gorbačovovi povedali, nech si vyberie medzi dieťaťom alebo manželkou. Jej srdce totiž tehotenstvo a pôrod nemuselo vydržať. Raisa a Michail pritom už mali pre bábätko vybraté aj meno. Chlapček sa mal volať Sergej.

Článok pokračuje na ďalšej strane: