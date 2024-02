Prestaňte deťom fúkať horúce jedlo, prekvapujú odborníci. Nevedomky vraj ohrozujete ich zdravie

Najrýchlejší spôsob, ako schladiť horúce jedlo, je pofúkať ho. Ak sa však chystáte týmto trikom "pofúkať" jedlo svojim deťom, mali by ste si to podľa odborníkov dvakrát rozmyslieť. Na prvý pohľad neškodnou pomocou môžete deťom privodiť problémy, ktoré by vám zrejme ani len nenapadli. Pozor by ste si však mali dať aj na olizovanie cumlíka či jedenie jednou lyžicou.

Pravdepodobne ste na horúcu lyžičku fúkli už stokrát. Ako však uvádza portál Onet, môže to ohroziť zdravie zubov vášho dieťaťa a to dokonca ešte skôr, ako vôbec narastú.

Nákazlivý zubný kaz

Odborníci varujú, že zubný kaz môže byť nákazlivý. Batoľatá ešte nie sú vystavené baktériám Streptococcus mutans, ktoré sú zodpovedné za vznik zubného kazu. Živia sa zvyškami potravy a produkujú kyselinu, ktorá spôsobuje poškodenie zubov. Bohužiaľ, hoci vaše dieťa nemá tieto baktérie v ústach na začiatku svojho života, môžete mu ich nevedomky odovzdať hneď viacerými spôsobmi. Najčastejšími prehreškami sú fúkanie na jedlo a lízanie detského cumlíka alebo jedenie jednou lyžičkou.

Foto: Freepik, @senivpetro

„ Hneď ako zub prerazí, baktérie začnú vytvárať zubný povlak," vysvetľuje doktor Nowak. „ Bez ohľadu na to, či povlak pochádza z materského mlieka alebo umelého mlieka, aktivita začína v ňom. V mihnutí oka sa týmto pôsobením vytvorí kyselina, ktorá naštartuje celý proces choroby. Po niekoľkých mesiacoch všetko začne pôsobiť proti vášmu ústnemu zdraviu," pokračuje doktor s tým , že detské zuby sú najviac náchylné na škodlivé účinky týchto baktérií, pretože sa len začínajú vyvíjať.

Myslite na prevenciu

Pomôcť môžu dve veľmi jednoduché opatrenia založené výlučne na hygiene.

