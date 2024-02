Bola zvyknutá na talianske vzťahy, on ju naučil žiť inak. Romana Juraška a Dianu zmenila jedna hádka

Jej rodičia sú spolu 35 rokov a je hrdá na to, že aj jej vzťah stojí na rovnako pevných základoch. Moderátorka Diana Hágerová v podcaste Ženy ako my priznala, že s Romanom Juraškom to nebola láska na prvý pohľad, no to, či pri ňom našla, by nikdy nemenila. Kedysi vedela fungovať len v búrlivých „talianskych“ vzťahoch, no práve Roman ju naučil, že vzťahy môžu vyzerať aj inak.

10-ročný rozdiel vnímala

„Zoznámili sme sa v práci a najskôr sme mali úplne normálny pracovný vzťah, ale postupom času sme spolu pracovali viac a viac. Musím povedať, že z môjho pohľadu mi bol Roman vždy sympatický. No a naše pracovné telefonáty a debaty sa zrazu preklopili do nie úplne pracovných a telefonovali sme spolu aj tri hodiny, jednoducho tam už bol ten pocit, že je nám spolu fajn,“ prezradila v podcaste Diana, ktorá je od Romana o 10 rokov mladšia.

Vekový rozdiel pociťovala iba na začiatku vzťahu. „Roman ma vo veľa veciach potiahol, teraz keď som už v tomto veku to nevnímam, ale keď som mala ja 23, tak som videla, že je vyspelejší, že si niektoré veci už jednoducho zažil,“ vysvetlila Diana, ktorú Roman naučil aj to, že sa vo vzťahu nemusia hádať.

Pripadal si ako vo filme

„Roman ma naučil nesmierne krásnu vec, za ktorú mu budem do konca života vďačná, že sa vieme veľmi kultivovane hádať. Viem, že to znie zvláštne. Ja som to na začiatku nechápala, lebo z mojich predchádzajúcich vzťahov bola zvyknutá na také talianske hádky. Kričalo sa, trieskalo sa dverami, odchádzalo sa. Všetky tieto veci tam boli. Bola som zvyknutá na to, že sa vykričí aj to, čo nechceš. Pri Romanovi som zistila, že takto to nepôjde,“ prezradila Diana a zaspomínala si na deň, ktorý ju zmenil.

