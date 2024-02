Zoltán predal úspešnú firmu a stavia školy v Afrike: My máme všetko, oni sa tešia z maličkostí

Nemec Reiner Meutsch bol majiteľom cestovnej kancelárie a pred rokmi si splnil svoj celoživotný sen. V jednomotorovom lietadle obletel svet a chudobu, ktorú popri svojich cestách uvidel, ho donútila zamyslieť sa. Predal svoju firmu a v roku 2010 založil nadáciu Fly & Help, cez ktorú začal stavať školy v rozvojových krajinách v Afrike, Ázii aj Latinskej Amerike. Jedného dňa nemecký filantrop dostal e-mail od Slováka Zoltána Berghauera. Vysvetlil mu, že práve predal svoju úspešnú firmu a chce svoj úspech premeniť na pomoc ľuďom. Reiner Meutsch bol v šoku. Zoltán bol nielen prvým sponzorom nadácie zo Slovenska, ale aj z celej východnej Európy. Príbeh slovenského filantropa dokazuje, že šťastie nie sú len peniaze, ale aj pomoc iným.

Nápad mu dali deti

Zoltán Berghauer vyštudoval zootechniku a päť rokov po škole sa staral o dobytok. Jeho nápad, ktorý mu nakoniec zarobil milióny, vznikol náhodou. Inšpirovali ho jeho deti. „Keď som videl, aké majú červené oči, keď vyjdú z bazéna, začal som hľadať ekologickú dezinfekciu. Našiel som ju v Austrálii, tak som obchodnému partnerovi navrhol, aby sme získali exkluzivitu pre Európu,“ hovoril pre Forbes Zoltán Berghauer, ktorý spoluzakladal seneckú firmu Compass Europe.

Ekologickú dezinfekciu objavili u obchodného partnera v Austrálii, odkiaľ nakoniec priniesli aj nové typy bazénov. „Keď dorazili, do týždňa sme ich rozpredali. Vedeli sme, že toto bude náš budúci biznis,“ spomínal Zoltán na začiatky firmy, ktorá sa dostala do svetovej špičky a predaj bazénov priniesla do 35 krajín.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=6714823211892662&set=ecnf.100000951484775

Ten najväčší úspech, paradoxne, prišiel s pandémiou. Vlády po celom svete totiž ľuďom odporúčali, aby dovolenkovali doma, preto začali hľadať možnosti, ako doma stráviť čas čo najpríjemnejšie. Bazény už podľa Berghauera nie sú luxusným segmentom, ale skôr niečo ako garáž. Záujem o keramické bazény bol počas pandémie taký silný, že firma zvýšila v roku 2020 svoj zisk o 617 percent a tržby narástli o tretinu. Aj prudký rast je ale podľa Zoltána rizikom, pre firmu to bol poriadny šok, museli pracovať počas víkendov aj sviatkov a všetci boli vyčerpaní.

Nemal energiu

Začiatkom roka 2022 sa Zoltán rozhodol predať firmu svojmu nemeckému obchodnému partnerovi. Ako spomínal pre Denník E, urobil to preto, lebo potrebovala nových ľudí a nové myšlienky. „Naša firma musí vo svojom biznise patriť vždy medzi najlepších, no ja som už na to nemal dostatok energie,“ hovoril otvorene podnikateľ. Po predaji firmy sa snaží svoj úspech premeniť na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

Článok pokračuje na ďalšej strane: