FOTO: Nádherné gesto slávnej herečky. Na červený koberec prišla s kabelkou, ktorú jej vyrobila dcérka

Na odovzdávanie cien SAG 2024 prišla oblečená v očarujúcich červených šatách, no všetkých zaujala špeciálnym doplnkom. Britská herečka Hannah Waddinghamová, hviezda seriálu Ted Lasso, na červenom koberci všetkých dojala kabelkou, ktorú jej vyrobila jej dcéra.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10232507130809150&set=a.1641007873440

Doplnok od dcéry

„Moja dcérka chcela prispieť, tak mi urobila kabelku,“ pochválila sa Neflixu, keď pred kamerami predstavovala umelecké dielo svojej deväťročnej dcéry Kitty. Kartónovú kabelku ozdobila farebnými pruhmi a slovom „epic“. „Vedela, že tento večer bude jednoducho epický,“ smiala sa herečka, keď ukazovala kartónovú kabelku, do ktorej si dala telefón aj ďalšie drobnosti.

Nie je to prvýkrát, čo 49-ročná herečka prehovorila o blízkom vzťahu so svojou dcérou. Waddinghamová je slobodnou matkou a pre People priznala, že byť rodičom je jej hlavnou prioritou v živote aj napriek pracovnej vyťaženosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=777870680861638&external_log_id=5abc236c-f50b-4c75-bef3-3707df7730b4&q=Hannah%20Waddingham

Najväčšia herecká úloha

„Stále jej hovorím, že sme tím a že to takto musí byť. Musím kuť železo, kým je horúce. Vysvetľujem jej, že musím využiť čas, kým o mňa je záujem,“ vysvetlila herečka, ktorá vie, že šance uspieť v Hollywoode neprichádzajú stále. Otvorene hovorí, že byť slobodnou pracujúcou matkou po štyridsiatke nie je ľahké.

„Nebudem klamať, je to dosť vyčerpávajúce. Jedna z najväčších hereckých úloh v mojom živote je predstierať pred dcérou, že mám energiu. Byť slobodnou, pracujúcou matkou je ťažké, to nepopieram. Ale snažím sa svojej dcére každý deň dokazovať, že to stojí za to. A to je môj najväčší úspech,“ dodala herečka a hrdá mama.