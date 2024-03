Príbeh ich zakázanej lásky sledovalo celé Slovensko. Takto dnes vyzerajú Ralph a Meggie z Vtákov v tŕní

Spoznali by ste ešte hlavných hrdinov?

Ona miluje jeho, no je pre ňu nedosiahnuteľný. On miluje ju, no nikdy s ňou nesmie byť, pretože sa prisľúbil Bohu. Celé Slovensko kedysi s dojatím sledovalo príbeh veľkej lásky pátra Raplha de Bricassart a mladej Meggie. Seriál Vtáky v tŕní mal u nás vysokú sledovanosť a všetci chceli vedieť, ako dopadne. Nejedna žena si veru aj poplakala, keď jej prišlo ľúto nenaplnenej lásky. Príbeh podľa knižného bestselleru sa začal odohrávať na austrálskej veľkofarme a končil až vo Vatikáne.

O úlohu Meggie bol veľký záujem, uchádzali sa o ňu aj herečky Michelle Pfeifferová či Jane Seymourová. Nakoniec si ju zahrala krásna Rachel Wardová. Pátra Ralpha si zahral hviezdny Richard Chamberlain.

Od prvej série Vtákov v tŕnii prešlo už neuveriteľných 40 rokov. Pozrite si, ako sa zmenili ich hrdinovia. Spoznali by ste ich ešte?

4. Herec Bryan Brown ako seriálový Luke

V seriáli sa zaňho hlavná hrdinka Meggie síce vydala, no jej osudovou láskou ostal páter Ralph v podaní Richarda Chamberlaina. V reálnom živote však všetko dopadlo úplne inak a Rachel Ward si naozaj zobrala Bryana za svojho manžela. Ten sa stal úspešným spisovateľom, dvojica dodnes tvorí pár a spoločný život si naozaj užívajú. Iskra medzi nimi preskočila už počas natáčania.

Foto: Facebook/Back to 80s, Newcastle Writers Festival

3. Herec Philip Anglim ako seriálový Dane

Vo Vtákoch v tŕní si zahral syna pátra Ralpha a Meggie, no preslávil ho hlavne jeho výkon vo filme Sloní muž, za ktorý bol v roku 1979 nominovaný na najlepšieho herca.

Foto: Facebook/Happy Star Trek Birthday, Youtube/Hollywood Star

3. Herec Richard Chamberlain ako páter Ralph

