Mal zakrvavenú tvár a chrčal. Martina s Igorom svojou všímavosťou zachránili muža pred istou smrťou

Ak by si muža všimli čo i len o trochu neskôr, príbeh by mal smutný koniec.

Ležal v kaluži krvi a bezmocne čakal na zázrak. Život muža so zakrvavenou tvárou zobrali do vlastných rúk až Martina s Igorom, ktorí si napriek vypätej situácii zachovali chladnú hlavu. Ako neskôr zhodnotili lekári, nebyť ich statočnej reakcie, príbeh by mal smutný koniec.

Príslušníci mestskej polície v Snine boli práve na pravidelnej hliadke v meste, keď v diaľke spozorovali muža. Keďže na ich oslovenia nereagoval, ale len slabučko chrčal, vedeli, že nesmú strácať čas.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mestosnina/posts/pfbid02HptNcRkeWKYcDkdDK2ZVDioj6dE3nqYTPu77pvL7vFp6dMTm9NqFUUyxcBZgQ4v3l

„Túto osobu dali do stabilizovanej polohy, skontrolovali ústa, či nie je zapadnutý jazyk a telefonicky s dispečerom Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vykonávali s danou osobou základné, k životu potrebné úkony až do príchodu sanitky RZP, ktorá si následne danú osobu prevzala,“ opísalo na webovej stránke dramatické momenty mesto, ktoré sa hrdinský čin rozhodlo patrične oceniť.

Ako sa totiž neskôr dozvedeli od lekárov, ak by sa mužovi pomoc dostala čo i len o trochu neskôr, pravdepodobne by sa udusil vlastnou krvou. Policajti tak svojou všímavosťou okolia a pohotovou reakciou prispeli k záchrane ľudského života.