Uznávaný lekár varuje pred žuvacím tabakom: Závislosť od nikotínu je silou podobná závislosti od heroínu

Sedeli na striedačke, do vedra vypľúvali malé vrecúška a do úst si hneď dali nové vrecko plné látky, ktorá ich vzpruží. Žuvací tabak bol kedysi doménou športovcov, no dnes je takmer všade ľahko dostupnou návykovou látkou. Lekár Milan Kulkovský teraz na sociálnych sieťach varuje, že nikotínové vrecká vôbec nie sú také nevinné, ako sa môže zdať.

Tabak im zlepšil reakcie

„Pri pokladni na pumpe ma zaujali malé okrúhle krabičky, ktoré boli vystavené vedľa cigariet a niekoľko si ich kupovala partia, ktorá stála predo mnou. Najskôr som si myslel, že ide o mentolové cukríky. Z omylu ma vyviedla predavačka. Sú to nikotínové vrecká. Po e-cigaretách ide o ďalšiu alternatívu fajčenia,“ napísal Kulkovský, ktorý vysvetlil, že predchodcom žuvacieho tabaku je švédsky snus.

„Snus je, mimochodom, klasifikovaný ako droga základnej úrovne, a preto je v EÚ jeho predaj zakázaný. Výnimkou je jeho rodné Švédsko, kde ho používa cca 12 percent obyvateľstva. Snus síce nevedie k rakovine pľúc, no na druhej strane sa podieľa na vyššom výskyte rakoviny ďasien, jazyka, pažeráka, žalúdka či pankreasu, poškodzuje chrup a ako zdroj nikotínu zvyšuje kardiovaskulárne riziko,“ vysvetlil Milan Kulkovský s odkazom na spomínaných športovcov, ktorí boli typickým príkladom konzumentov žuvacieho tabaku. Tabak im síce nezlepšoval kondíciu a svalovú silu, ale mal pozitívny vplyv na koncentráciu, rýchlosť reakcie a potláčanie stresu.

Ľudstvo nad nikotínom prehráva

„Na rozdiel od klasického žuvacieho tabaku, ktorý farbil zuby, smrdel a intenzívne podnecoval tvorbu slín, sú dnešné nikotínové vrecká nenápadné. Nesmrdia, nefarbia, ich použitie je prakticky neviditeľné (vkladajú sa pod hornú peru), majú rôzne príchute a neobsahujú množstvo karcinogénov, ktoré sú obsiahnuté v cigaretách (samotný tabak 16 a tabakový dym viac ako 60 karcinogénov). No nekúp to,“ uviedol uznávaný lekár, internista a primár a jedným dychom dodal, že ak si ľudia myslia, že žuvanie tabakových vrecúšok nemá žiadne negatívne účinky, sú na veľkom omyle.

