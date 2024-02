Dokázala sa vrátiť len k jedinému mužovi. Liz Taylorovú počas nakrúcania Kleopatry vyhlásili za mŕtvu

Očarila množstvo mužov, za siedmich sa dokonca aj vydala. Iba k jednému sa však dokázala vrátiť, hoci len na chvíľu. V povedomí divákov ostala zapísaná predovšetkým vďaka úlohe oslnivo krásnej Kleopatry z rovnomenného veľkofilmu z rok 1963. Americká filmová oscarová herečka Elizabeth „Liz“ Taylorová mala za sebou bohatý profesionálny a búrlivý osobný život, ktorý bol divokým tancom medzi vášňami, alkoholom, liekmi i chorobami. Od jej narodenia uplynulo 27. februára už 92 rokov.

Elizabeth Taylorová. Foto: Wikipedia/MGM

Zmutované oči

Liz sa narodila 27. februára 1932 v Londýne v Spojenom kráľovstve, kde vtedy pôsobili jej rodičia - umelci - Američania. Ako nádejná žiačka baletnej školy snívala, že raz bude tancovať pred britskou kráľovnou. Tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny sa však rodina vrátila do Spojených štátov amerických, kde si ju všimli filmári.

Zaujala najmä očami, resp. mihalnicami, ktorých vzhľad bol ovplyvnený mutáciou. „Znelo to jednoducho strašne. Mutácia. Ale keď mi lekár vysvetlil, že jej oči majú dva rady mihalníc, pomyslela som si, že to vôbec neznie strašne,“ spomínala jej mama na moment, keď ju doktor oboznámil s diagnózou Liz.

Rýchly koniec a druhá šanca

Svoje umelecké vlohy predviedla pred filmovou kamerou ešte ako dieťa a to v komédii There's One Born Every Minute (1942). Celý rok však nedostala ďalšiu šancu a jej kontrakt bol ukončený, pretože sa nepozdávala kastingovému manažérovi. „To dieťa nemá nič... Jej oči sú príliš staré, nemá tvár dieťaťa,“ odôvodnil to. Liz vraj dospelákov desila aj tým, že bola priama.

