Slovenská hudobníčka tretíkrát bojuje s rakovinou: Veľmi tu ešte chcem byť pre svoju štvorročnú dcérku

Keď jej lekári oznámili diagnózu, bola presvedčená, že si museli pomýliť výsledky. Stanka Apfelová je známou slovenskou gitaristkou a basgitaristkou a v čase, keď sa mala tešiť zo svojej novorodenej dcérky, prišla tá najhoršia správa. Keď mala jej dcéra len sedem mesiacov, pri kojení si nahmatala hrčku na prsníku. Rozsudok lekárov bol jasný – zhubný nádor prsníka v treťom štádiu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10229822976673053&set=a.1017255966111

Rakovina prišla tretíkrát

„Absolvovala som dlhú a náročnú liečbu v podobe chemoterapií, operácie, ožiarov a moja materská dovolenka naozaj nevyzerala ako materská iných mamičiek. Vlastne, doteraz to stále platí. Po roku sa rakovina znova vrátila – v uzlinách v hrudníku. Mala som šťastie v nešťastí a vzhľadom k môjmu BRCA génu mi bol schválený liek Talzenna, ktorý zaúčinkoval. Bohužiaľ, je február 2024 a rakovina je naspäť,“ priznala teraz na sociálnych sieťach Stanka, ktorej sa rakovina do života vrátila tretíkrát. Tentoraz ale bude potrebovať pomoc všetkých dobrých ľudí.

„Histológia znova potvrdila, že je to (ako od začiatku) HER2 negat. Najúčinnejšia liečba v tomto prípade je Sacituzumbab Govitecan – Trodelvy – podávaný ako chemoterapia. Trodelvy je v monoterapii indikovaný na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým TNBC, ktorí dostali dve alebo viac predchádzajúcich systémových terapií, z ktorých bola minimálne jedna na pokročilé štádium. V zrozumiteľnejšej reči to znamená, že by to mala byt liečba presne pre mňa,“ vysvetlila basgitaristka z kapiel Zlokot a Toddler punk.

Chce tu byť pre dcérku

Vysoko účinnú liečbu na Stankin typ nádoru však poisťovňa na Slovensku neschvaľuje. „Aj keď dokáže zachrániť mnoho mladých životov, obraciam sa s prosbou na vás. Na čo sa vaše peniaze použijú? Jedna dávka liečby (každé tri týždne) stojí cca 4 500 eur. Momentálne nevieme odhadnúť, koľko bude liečba trvať a ako zaúčinkuje, preto rátame s ročnou liečbou, čo je cca 60 000 - 70 000 eur,“ vysvetlila hudobníčka, ktorej príbeh na sociálnych sieťach zdieľajú mnohé známe osobnosti. Práva vďaka dobrým ľuďom, ktorí prispejú na jej liečbu, môže dostať Stanka šancu na vyliečenie.

„Veľmi tu ešte chcem byť pre svoju štvorročnú dcérku, pre svojho partnera Erika, odohrať ešte veľa koncertov, nahrať album so Zlokotom, Toddler punkom.... Nemám pocit, že moja úloha by v 34 rokoch mala byť na tomto svete naplnená,“ odkázala Stanka, ktorá ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť čo i len centom.