Od šteniatka k hrdinovi. Nitrianski policajti majú novú štvornohú posilu, chlpáča Vandalla

Polícia v Nitre má dôvod na radosť, do ich radov totiž zavítala nová posila. „Toto je Vandall - nová štvornohá posila v Nitre,“ pochválili sa strážcovia zákona s novým chlpatým prírastkom na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=796086195890284&set=pcb.796086252556945

Zohratá dvojka

Ako ďalej píšu vo svojom príspevku, štvormesačný Vandall je nový štvornohý strážca poriadku z Oddelenia služobnej kynológie v Nitre. „Do starostlivosti ho dostal psovod Jozef Tonka, s ktorým sú od začiatku zohratá dvojka,“ informuje ďalej nitrianska polícia.

Zároveň dodáva, že chlpáčovi prajú úspešnú kynologickú cestu od šteniatka k hrdinovi. „Tvoje úspechy budeme sledovať a budeme ich posúvať ďalej, aby ľudia videli, ako sa ti darí a ako napreduješ,“ napísali strážcovia zákona.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795502392615331&set=pb.100064667320708.-2207520000&type=3

Pohľad odvážneho hrdinu

Na svoj profil na sociálnej sieti nezabudli pridať aj nové rozkošné fotografie chlpatého šteniatka, ktoré medzi ľuďmi takmer okamžite vyvolali množsvo pochvalných komentárov. A nechýbali ani milé slová k novej nitrianskej posile.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789962373169333&set=pb.100064667320708.-2207520000&type=3

„Šteniatko s pohľadom odvážneho hrdinu, nech ti odvaha bojovať proti zlu nikdy nechýba,“ napísala jedna z komentujúcich a ďalšia sa pridala: „Zlatý šteňúch so super menom. Veľa zdravia a úspechov prajem.“ Nitrianski policajti však vo svojich radoch už nejakých štvornohých hrdinov majú, no na rozdiel od Vandalla títo chlpáči sú "služobne" starší ako on.