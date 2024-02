Bude to žúr. Natália Puklušová sa pochválila krásnou novinkou, s priateľom plánujú veľkú udalosť

Môj Michal to so mnou vie. Môžem sa zlostiť, koľko chcem, nakoniec vždy podľahnem jeho láskavému prístupu a záujmu, hovorí o svojom priateľovi známa herečka.

Natália Puklušová, ktorú televízni diváci poznajú napríklad zo seriálu Oteckovia či Búrlivé víno, sa vlani stala po prvýkrát mamou. S partnerom Michalom si tak už nejakú dobu plnia rodičovské povinnosti. Najnovšie sa však svojim fanúšikom na sociálnej sieti pochválila ďalšou krásnou novinkou - že ich čaká veľká životná udalosť.

Pred štyridsiatkou našla muža svojich snov

Pred siedmimi rokmi hovorila, že akosi nemá šťastie na lásku „A okrem iného, ja asi už nechcem chlapa z brandže. Potrebujem normálneho. Ekonóma alebo chemika,“ smiala sa v roku 2016 v rozhovore pre denník Korzár obľúbená slovenská herečka. Vtedy sa sťažovala, že všetci dobrí muži sú buď zadaní alebo sú homosexuáli. Všetko sa však zmenilo a herečka, ktorá tento rok oslávila okrúhle 40. narodeniny, našla svoje šťastie.

„Predstavte si, ženy, že máte šťastný vzťah. Že si môžete povedať: Tak. Konečne. Prišiel muž, ktorý nastavil nový typ prístupu k riešeniu problémov. Predstavte si, že muž vám rozumie. Vašim emóciám, zmenám nálad, potrebám a vrtochom,“ uviedla na sociálnej sieti Natália, ktorá priznala, že ona takého muža našla vo svojom Michalovi.

Bude to žúr

Šťastie zamilovaného páru vyvrcholilo vlani v decembri, keď Natália darovala život dcérke. „Dali sme to. Idem sa zotaviť a všetko vám vyrozprávam,“ napísala po pôrode na sociálnej sieti šťastná herečka.

Najnovšie sa však fanúšikom zverila opäť a to s krásnou novinkou - že so snúbencom, režisérom Michalom Margušom, plánujú svadbu. „Tak, stalo sa to! Narodila sa nám bubka a teraz mám už aj prsteň, ženy! Naša svadba bude žúr! Ale až keď bubinka bude chodiť, aby išla s nami,“ pochválila sa umelkyňa.