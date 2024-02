Posiela mu videá z tréningov. Ondřej Brzobohatý priznal strach o mamu Hanu, ale v tanci ju podporuje

Deviata séria najobľúbenejšej tanečnej šou Let's Dance sa na televízne obrazovky vráti už 3. marca a chýbať v nej nebude ani známa herečka Hana Gregorová. Tá sa na tanečný parket postaví ako historicky najstaršia účastníčka tejto šou. Výzvu drať tanečné topánky totiž prijala vo veku 71 rokov.

V jej rozhodnutí prijať túto výzvu a naučiť sa ladne zvŕtať po tanečnom parkete ju podporuje aj jej syn Ondřej Brzobohatý, ktorý však zároveň pre český denník Blesk priznal, že sa o mamu trochu obáva.

„Teším sa na šou Let's Dance. V tomto veku, si myslím, že tam budem jediná stará raketa. Dúfam, že zvládnem aspoň prvé tance a že môjho tanečného partnera to fyzicky nezničí. Ale verím, že to bude príjemné a pekné,“ okomentovala vtipne a so smiechom uznávaná herecká hviezda pre portál markiza.sk.

Podľa jej syna Ondřeja, ktorý priznal, že sa trochu o svoju mamičku bojí, mu Hana Gregorová posiela videá z tréningov. On jej zase často volá a kontroluje ju, či je zdravotne v poriadku a či to všetko zvláda. „Som rád, že do toho išla. Zatiaľ to zvláda a je nadšená. Teraz mi zase poslala ďalšie video z tréningu, už ich mám niekoľko vo svojej zbierke,“ povedal pre Blesk herec a hudobník.

Obaja aj s manželkou Danielou plánujú prísť osobne Hanu Gregorovú podporiť aj na priamy prenos do Bratislavy. Prvé kolo podľa Ondřejových slov pre jeho predstavenie vraj nestihnú, ale druhé kolo si už nechcú nechať ujsť.