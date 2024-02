Takto sa dostáva do duševnej pohody. Richard Autner priznal, čo miluje a aká je jeho psychohygiena

Richard Autner je divákom dobre známy nielen z dosiek, ktoré znamenajú svet, ale aj z televíznych obrazoviek. Najnovšie sa jeho hereckým umením môžu diváci kochať v seriáli Mama na prenájom.

Napriek tomu, že mu v projektoch zvykne väčšinou prischnúť záporná postava, Richard to vôbec nevníma negatívne, ale skôr naopak. Po každej dobrej vykonanej práci má radosť. Priznal to v rozhovore pre týždenník Život, ako aj to, akým spôsobom nadobúda duševnú pohodu a čo je jeho psychohygiena.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4390395137655119&set=t.100062313570673&type=3

Už vlani, keď herec dral tanečné topánky v obľúbenej tanečnej súťaži Let's Dance po boku tanečnice Dominiky Roškovej, v jednej z uputávok vyšlo najavo, že Richard má veľmi rád kone. Je to jeden z jeho spôsobov, ako si upevňuje duševné zdravie.

„Viac ma teší pohľad na koňa ako pohľad z jeho chrbta. Milujem vôňu pri koňoch a štebot vrabcov v stajniach,“ úprimne priznal s tým, že je to jeho psychohygiena.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481957560558026&set=pb.100062313570673.-2207520000&type=3

Okrem toho tiež obľubuje večerné prechádzky po hlavnom meste, no podľa vlastných slov má ešte radšej prechádzanie v prírode. „Nočná Bratislava má svoje nezameniteľné čaro, ale radšej mám les počas dňa,“ dodal.