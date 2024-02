Chcela ho obrať o všetky peniaze, ale zamilovala sa. Z mladej zlatokopky sa stala vzorná partnerka

Pôvodne z neho plánovala vytiahnuť všetky peniaze a utiecť, no všetko dopadlo inak. Ona má tridsať rokov, on šesťdesiattri, no napriek tomu tvoria pár už niekoľko rokov. „Prišlo mi ľúto, že jeho city zanedbávam,“ vysvetľovala Carrie pre portál Truly. Po ľútosti prišiel oveľa ušlachtilejší cit - jej srdce postupne naplnila láska.

Odmlčala sa

Carrie a Randy sa našli na zoznamovacej aplikácii a ešte predtým, než sa osobne stretli, Randy mladej Carrie finančne pomáhal. Jedného dňa mu ale prestala písať.

Predtým ho chcela finančne zneužiť, teraz je doňho po uši zamilovaná. Foto: Youtube/truly

„Nenapísala som mu celé mesiace. Povedala som si, že zmením svoj život, spravím tú správnu vec a nájdem si prácu. Chodievala som do práce pešo, pretože som nemala auto,“ opisuje Carrie. Napokon po odmlke dostala správu od muža, ktorý jej predtým finančne pomáhal.

Obával sa, či je Carrie v poriadku, keďže sa mu dlho neozvala. „Povedal som jej, že jej kúpim auto. [...] Nechcel som, aby domov kráčala potme,“ spomína si Randy. Napokon svoj sľub aj naplnil a Carrie zaobstaral vozidlo. Po roku sa Carrie rozhodla, že je čas na stretnutie. Jej plány neboli príliš ušlachtilé, chcela z neho vyžmýkať čo najviac peňazí.

Všetko sa zmenilo v jednom momente

