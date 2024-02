Pacienti ho potrebujú. Psík Moon plní v bratislavskej nemocnici dôležitú úlohu, je skutočným hrdinom

Ako hovoria lekári, zdá sa to ako banalita, ale presne toto pacienti potrebujú.

Nevie rozprávať, no jeho prítomnosť neraz zázračne pomáha. Aj takto opisuje svojho nového pomocníka, psíka Moona, zdravotnícky personál z psychiatrického oddelenia Univerzitnej nemocnice v bratislavskej Petržalke. Drobného chlpáča, ktorý to taktiež v živote nemal jednoduché, považujú za člena svojho tímu a nemenili by ho za nič na svete.

Nie je len kamarát

„Máme tu pacientov so psychózami, s demenciami, neurózami, závislosťami," vysvetlila pre Noviny.sk Petra Nosáľová, primárka psychiatrického oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, UNB. Pre svojich pacientov sa rozhodli spraviť niečo nad rámec zaužívaných postupov a na oddelení zaviedli tzv. kanisterapiu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/UNBratislava/posts/pfbid02ZB4BExm2cP2BfpCV1TedDZnQfxP5ZyF4tCWV44jn44GFEvumqph8se73nXkxgXJMl

Formu liečby a terapie, ktorá využíva interakciu medzi ľuďmi a vycvičenými psami, si nevedia vynachváliť. „Kontakt so zvieraťom trošku znižuje napätie, pacienti dokážu prichádzať na iné myšlienky," pokračuje Nosáľová s tým, že psík Moon nie je len kamarátom, ale aj skutočným hrdinom. Pomohol napríklad aj chlapcovi v ťažkom stave.

„On ležal v diabetickej kóme. Rozložila som po tele pacienta piškótky a on tým, že ich opatrne okolo neho zbieral, plazil sa k tým piškótkam, pacientovi sa po chvíli začali triasť viečka, zhlboka sa nadýchol, všetko sa rozpípalo a rozsvietilo. Pribehol primár, čo sa deje," hovorí s úsmevom canisterapeutka Petra Tomášov.

Sám vie, aké je to dostať pomoc

Sám Moon však v živote zažil, aké je to dostať pomoc. „Je to pes z množiarne, ktorý sa dostal pod krídla Slovenskej asociácie ochrancov zvierat. Odtiaľ si ho adoptovala pani u ktorej ale nemohol zostať, tak sa dostal ku mne,“ rozpráva neľahký príbeh svojho parťáka canisterapeutka a vysvetľuje, že terapiu však nemôže robiť hociktorý pes. „Musí byť stopercentne ovládateľný, nesmie sa báť, nesmie byť útočný," dodáva.

Kríženec Westíka a Jorkšírskeho teriéra však svoju úlohu plní ukážkovo. „Sme v očakávaní, kedy príde psík, kedy si ho môžeme pohladkať, trošku vyhrať a zabudnúť na tie naše problémy," dodáva pacientka.