Malá plyšová opica sa dostala z nacistického Nemecka. O 80 rokov neskôr náhodou spojila stratenú rodinu

Malá plyšová opička na sebe nemá už takmer žiadnu srsť. Niet sa však čo čudovať. Má už takmer sto rokov a zažila toho viac ako obyčajný človek. Patrila Gertovi Berlinerovi, ktorý v 30. rokoch na bicykli brázdil ulice Berlína a mal ju pripnutú na kormidlách. „Mal som ju rád. Bol to kúsok môjho šťastia,“ povedal v minulosti pre NPR. Na fotografiách z mladých čias vyzerá Bert sebavedomo a na perách má ironický úsmev. Jeho život sa však s nástupom nacistov úplne zmenil. Bol totiž nemeckým židom.

Krištáľová noc

Všetko začalo v novembri 1938 počas Krištáľovej noci, keď nacistické jednotky zdemolovali a vypálili židovské obchody, školy aj domy. „Pamätám si, že keď som vyšiel na ulicu, bolo tam veľa skla. Počuli sme sirény. Synagógy boli vypálené,“ spomínal. Únikové cesty z Nemecka pomaly mizli. Jediná cesta von, ktorá existovala, bola len pre deti.

Išlo o tzv. Kindertransport, akúsi ilegálnu železničnú cestu, ktorá mala zachrániť nevinné deti pred nacistami. Tisíce detí boli posielané vlakom do rôznych krajín, kde boli umiestňované do náhradných rodín. Deti vlakom išli sami väčšinou do Anglicka, cieľová krajina malého Gerta ale bolo Švédsko.

Plyšová opica

V roku 1939 sa musel ako 14-ročný rozlúčiť so svojimi rodičmi Paulom a Sophie, ktorí boli neskôr poslaní do Osvienčimu, kde ich zavraždili. Gert nastúpil v Berlíne vlak, ktorý smeroval do mesta Kalmar na pobreží Baltského mora. So sebou mal iba malú tašku, v ktorej mal schovaný svoj talizman – plyšovú opičku.

