Dominika Mirgová: Keď som bola najviac zničená, vyhľadala som pomoc. Odo dna sa dá odraziť

Dva mesiace po rozvode hovorí, že je šťastná. Dominika Mirgová otvorene porozprávala o tom, že po ôsmich rokoch vzťahu pre neveru manžela požiadala o rozvod a turbulentné obdobie sa podpísalo aj na jej psychickom zdraví. „V minulosti som myslela, že si viem pomôcť sama, že mám kamošov, s ktorými si pokecám a že mi to bude stačiť. Ale nie je to tak,“ prehovorila v podcaste Pohofka o tom, kto jej pomohol v tých najťažších časoch.

Nechala si pomôcť

Posledný rok pre ňu nebol jednoduchý, o to viac, že o nevere manžela sa nedozvedela od neho, ale z médií. Aj keď si Dominika myslela, že toto ťažké obdobie vylieči tvorbou hudby, nestačilo to a musela vyhľadať pomoc.

„Chodím na terapie, poradili mi to viacerí z môjho okolia v čase, keď som vyzerala najviac zničená,“ prezradila Dominika, ktorá si dlho hovorila, že to zvládne sama, no nakoniec sa odhodlala a dnes je za to veľmi vďačná.

Hlava stále pracuje

„Absolvovala som nejaké štyri sedenia a je to super. Naučila ma dýchať, naučila ma premiestniť hlavu trošku inam, keď premýšľam nad blbosťami,“ vysvetlila a dodala, že najťažšie stavy prežívala večer. „Môj problém bol zaspať, pretože moja hlava stále pracuje,“ uviedla Dominika Mirgová. Vďaka terapiám sa začala viac zaujímať aj o meditáciu a dýchanie, ktorými si vie v ťažších chvíľach pomôcť.

„Veľakrát ženy padnú, sú na dne a ja som zistila, že je fajn mať pri sebe správnych ľudí, neopustiť sa a postaviť sa na nohy,“ odkázala spokojná speváčka, ktorá sa riadi mottom, že odo dna sa dá vždy odraziť.