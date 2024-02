Môžete dostať aj tri stovky navyše. Týkajú sa detí, nehanbite sa ich vypýtať od zamestnávateľa

Už je to niekoľko rokov, čo majú Slováci príspevok, o ktorom mnohí nevedia. Ako pripomína Finsider, svojho zamestnávateľa môžete požiadať o príspevok na športovú činnosť vášho dieťaťa, pričom ročne to môže byť až 275 eur. Má to však pár malých háčikov.

Kto má nárok?

Príspevok môže byť poskytnutý zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. „Do tohto obdobia sa počíta aj prerušenie pracovnej činnosti. O príspevok tak môžu žiadať napríklad aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke,“ upresňuje portál. Pokiaľ máte viacero zamestnaní, o príspevok môžete požiadať iba v jednom.

Ilustračné foot. Foto: freepik.com/freepik

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, by sa mala najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok znížiť v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok by podľa poslancov mal byť poskytnutý aj zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.

Limit je 275 eur za rok

Príspevok sa má vzťahovať na dieťa zamestnanca, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov.

