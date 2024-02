V meste nechcú dom pre duševne chorých. Schizofrenici Jaroslav a Jana majú pre odporcov silný odkaz

Ešte sa ani nezačala výstavba a obyvatelia českého mesta Miletín sa rozdelili na dva tábory. V lokalite má vyrásť zariadenie pre pacientov s duševným ochorením, no značná časť ľudí v mestečku, ktoré nemá ani tisíc obyvateľov, je proti. Ako informovala Česká televízia, petíciu za zastavenie celého projektu podpísalo celkom 300 obyvateľov mesta a ďalšie tri stovky podpisov pridali ľudia z okolia. Pacienti so schizofréniou, Jaroslav a Jana, teraz všetkým obyvateľom poslali silný odkaz.

Boja sa závislých, zlodejov a násilníkov

Domov sociálnych služieb má slúžiť pre ľudí so zníženou sebestačnosťou. Ako uviedol český Deník, v Miletíne by centrum malo byť kapacitu pre 30 ľudí – 10 lôžok pre ľudí s demenciou a Alzheimerovou chorobou, 10 lôžok pre zaliečených klientov so psychiatrickou diagnózou, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť pred návratom do bežného života a 10 lôžok by malo byť vyhradených pre ľudí s organickým poškodením mozgu. Domov by mal vyrásť v susedstve bytových a rodinných domov a niektorí miestni obyvatelia sa boja bezpečnostného rizika.

Petíciu podpísalo 598 ľudí a okrem iného v nej upozorňujú na to, že výstavbou by mesto stratilo kľúčové pozemky a došlo by k narušeniu náučného chodníka, ktorý je v okolí. „Znamenalo by to vysoko necitlivý zásah do prostredia na okraji nášho krásneho mesta, kde prevláda rodinné a bytové bývanie,“ píšu v petícii ľudia, ktorí sa obávajú, že v domove budú najmä drogovo závislí, zlodeji a násilníci.

Nebude to žiadna liečebňa alkoholikov

