Vrecko ryže nefunguje, varujú odborníci. Toto je jednoduchý spôsob, ako zachránite telefón po páde do vody

Napriek popularite tejto techniky odborníci už dlho varujú, že nefunguje. Naznačujú to aj testy.

Stať sa to môže hocikomu. Chvíľka nepozornosti a váš telefón skončí napríklad v bazéne či nedajbože toalete. Rady z internetu velia, aby ste ho rýchlo dali do vrecka s ryžou a všetko bude v poriadku. Je to však naozaj tak? Spoločnosť Apple pred týmto „domácim“ spôsobom, ako čo najrýchlejšie vysušiť svoj telefón, dlhodobo varuje a vôbec ho neodporúča, pripomína BBC.

Foto: Freepik.com

Tekutinu jemne vyklepte

Technologický gigant najnovšie zverejnil pokyny, ktoré používateľom jasne hovoria, že sušením telefónu vo vrecku ryže môže dôjsť k jeho poškodeniu. Udiať sa to môže kvôli malým časticiam, ktoré zrnká ryže obsahujú.

Spoločnosť tiež uviedla, že namiesto tohto spôsobu by ľudia radšej mali jemne vyklepať akúkoľvek tekutinu z mobilu tak, aby konektor telefónu smeroval nadol. Potom treba nechať telefón vyschnúť.

Jednoduché rady

Napriek tomu, že smartfóny sú čoraz sofistikovanejšie, spôsoby, ako ich vysušiť v prípade, že spadli do vody, sú stále jednoduché a nenáročné. Svoj mokrý telefón určite nesušte pomocou „externého zdroja tepla alebo stlačeného vzduchu“. To znamená, že by ste sa mali vyhýbať radiátorom a sušičom vlasov.

