Mysleli si o nej, že má plastiku poprsia. Slávne ženy, ktoré verejne prehovorili o ťažkom boji s menopauzou

Výkyvy nálad, nočné potenie a migrény. Akoby sa ich telo vymykalo kontrole. Aj takýmto spôsobom popisujú mnohé ženy svoje pocity pri menopauze. Týmto obdobím zdaleka nie každá žena prechádza bez problémov. Pozrite sa s nami na viaceré známe tváre, ktoré o svojich problémoch spojených s menopauzou prehovorili verejne.

5. Salma Hayek

Známa herečka sa kedysi počas vystúpenia v Red Table Talk v roku 2021 vyjadrila, že keď prechádzala týmto obdobím, fanúšikovia si mysleli, že podstúpila plastickú operáciu poprsia.

„Prsia môžu narásť alebo sa aj zmenšiť. Sú niektoré ženy, ktoré keď priberú, tak im narastú, alebo ženy, ktoré keď dojčia deti, tak im tiež narastú. A potom v niektorých prípadoch, keď ste v menopauze, opäť rastú. A ja som náhodou jednou z tých žien, ktorej sa to stalo vo všetkých prípadoch,“ povedala otvorene s tým, že veľa ľudí si preto myslelo, že podstúpila zväčšenie pŕs. „Nehnevám sa na nich, moje prsia boli kedysi menšie. Taký bol aj zvyšok môjho tela,“ dodala s tým, že jej chrbtica tým ale veľmi trpí a o tom veľa ľudí nehovorí.

4. Kim Cattrall

„Nemyslím si, že je to hanba,“ uviedla ešte v roku 2014 hviezda kultového seriálu Sex v meste pre magazín Cosmopolitan.

„Je to také prirodzené ako mať dieťa - naozaj je; je to súčasť života,“ povedala vtedy Cattrall . „Fyzicky je to súčasť toho, ako sme stvorení, hormonálne, tak sme skonštruovaní, chemicky, takto fungujeme,“ dodala a ďalej pokračovala: „Pýtate sa: ‚Budem atraktívna, žiaduca, ženská? Aká je ďalšia kapitola života?' Myslím, že je to jeden z dôvodov, prečo je to také tabu, pretože o tom nehovoríme - je to príliš desivé, dokonca hovoriť o tom aj s lekárom,“ uviedla s tým, že chce osloviť ženy a povzbudiť ich, aby sa o tomto období svojho života vzdelávali.

3. Daniela Peštová

Česká topmodelka Daniela Peštová, životná partnerka slovenského speváka Paľa Haberu, s ktorým vychováva dve deti, vyzerá aj po päťdesiatke výborne. Môže sa pochváliť štíhlou postavou a bezchybnou pleťou. Aj ona patrí medzi známe tváre, ktoré sa neboja na sociálnych sieťach otvorene hovoriť o menopauze.

„V prvej chvíli som si myslela, že som tehotná. Strašne ma to vydesilo, pretože štvrté dieťa som naozaj neplánovala, a navyše som už bola staršia. Nenapadlo mi, že by to mohla byť menopauza. Bol to pre mňa dosť šok,“ vyhlásila modelka v podcaste Big Questions s tým, že sa jej vlastne uľavilo, keď zistila, že ide o prechod.

