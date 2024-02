Svoju nadváhu Petra Polnišová kedysi veľmi prežívala. Je jedno, či vážiš 50 alebo 80 kíl, naučil ju Juraj

Slovenskí diváci si ju niekoľkokrát za sebou zvolili v hlasovaní OTO za najlepšiu herečku. Cesta k úspechu pre Petru Polnišovú pritom nebola vôbec jednoduchá. Herečka, ktorá 24. februára oslavuje 48. narodeniny, pracovala v Tescu aj ako opatrovateľka v Anglicku a hoci ju nikdy neprijali na herectvo, stala sa hviezdou. Viac ako jej úspech ale niektorí drzo riešili jej kilogramy, pre ktoré sa kedysi trápila. Dnes je všetko inak a veľkú zásluhu na tom nesie jej manžel Juraj, ktorý jej jedného dňa povedal, ako to cíti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/www.info.sk/photos/a.353628194748607/5673637289414311/

Aupairka a barmanka

Učiteľky v škôlke ju najskôr zbožňovali, potom nenávideli, pretože bola príliš aktívna a veľa vymýšľala. Ako Petra Polnišová priznala pre SME, bola neposedným dieťaťom, hrala hádzanú, volejbal a softbal, pretože zo seba potrebovala vymlátiť všetku energiu. „Keď bola mladá, tak bola veľký živel,“ prezradil v šou 2 na 1 Juraj, ktorý je Petriným nevlastným otcom.

„Bolo ma treba držať na uzde. V škole som sa učila priemerne, najskôr na jednotky, dvojky, neskôr na gympli sa to dosť zhoršilo,“ priznala herečka, ktorá sa rozhodla po skončení školy vyskúšať šťastie v Anglicku. Chcela sa naučiť jazyk, preto sa stala opatrovateľkou v rodine, kde mohla angličtinu poriadne trénovať. „Bola som tam v čase, keď sa to otvorilo, a strašne veľa Sloveniek išlo na skusy. Nevedeli, do čoho idú,“ spomínala Petra, ktorá do Anglicka prišla ako 18-ročná mladá študentka, z ktorej sa stala opatrovateľka aj barmanka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskeHerecky/photos/bc.Abp2CALYSifiTykqDNix6BXB9m8GObQPIRncH-zlnTu1sxYHyPgLpR_Ex4bhXC6A8ImisiCn8B5n13inhB5gPO4Bv5KJbPTTDPqXJYKGZskXXYqWBR7gXotT8Ov4WW7zxOWdimRVaZYjgo-lXfdchz54/497933907017037/?opaqueCursor=AbrxEihxQGl6UEfQd4FaYlDTZMrDsPnClXaTKm2i67v36OaLf9k8_eR3Cvn-9YEBKr7VVNAGbUJbolM6WR22q11TQXekcE97tRDwiAnhT98J7zD274LJKgPZcz_AC9rx8zFxvtdc1GjuQT7Z1WpOwIEhnzbODNZ8g9ZS1ohE5lAhqBuWzaUOuxkX60P4iunZ4V4zf3e9WxgZY_2DPFL14A5Gr4b18eID02uAexDNBqnduTjmYyaOqeTbQdrqa6YgsIC49ELDPP7E55IxuUCn0n_n0aBEutmQmW3YLuo-_eJ218_wBTWvCvL-CtP392qBY1nw1d2J8Hg5SY5V4LMmMwKKI4jtWuaz2SMM2K9TqDV5cTgAuDN2zrXgy6msmHxr20lT6kIozaIDywAX92sVFM20AiIQmAJBEAacqC-1q8gBxpWcUmrk4x0cJ3e1RoEtiYeOAUYJYQhKmaM-SayyVQUCvIyhuKhDsRuMCz-XHE8ovenlwrQ040VbKW9KpyiocVSL9t8O82-dfrvj7fBwcN9T4Km9lY14mPO2Oq6ERIOzWxDo3D9vbKosU7oMWyVB9pfGN3HfqguoH79quZK5FdMHXqwOrLCEaNQsHLct2o15bQ

Neprijala ju Zuzana Kronerová

Po návrate domov si dala prihlášku na Vysokú školu múzických umení. Chcela sa stať herečkou, no vedela, že na odbor sa dostanú len tí najlepší, a tak si pre istotu dala prihlášku aj na bábkoherectvo. Na herectvo ju nakoniec nezobrali.

„Predstavte si, že idete na herectvo, máte pocit, že na to máte, a vyhodia vás hneď v prvom kole. Dodnes Zuzke Kronerovej hovorím: Vidíš, vidíš, Zuzka, to si bola ty! Mala som strašnú trému, mala som pocit, že sa mi už asi nikdy nič nepodarí,“ smiala sa po rokoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/32199742561/photos/pb.100044175922285.-2207520000./10158119706727562/?type=3

Z Tesca do Milána

Nakoniec sa z Petry Polnišovej stala bábkoherečka, ktorá po škole skončila medzi regálmi v obchode. „Keď som skončila školu, robila som v Tescu s plyšovými hračkami,“ spomínala na náročné začiatky.

Článok pokračuje na ďalšej strane: