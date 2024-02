Bola slávne dieťa, tak ju mama vláčila po baroch. Drew Barrymore zažila mnohé prekvapivé pády aj vzostupy

Obľúbená herečka, producentka a moderátorka Drew Barrymore oslavuje 22. februára svoje 49. narodeniny. Do pamäti filmových fanúšikov sa vryla najmä vďaka filmom, ako sú Charlieho anjeli, 50x a stále po prvý raz či E.T. – Mimozemšťan, v ktorom zažila veľkolepý debut. Zatiaľ čo o jej filmoch vieme skutočne mnoho, o zaujímavostiach z jej vlastného života ste možno nikdy nepočuli.

1. Jej krstným otcom je Steven Spielberg

Drew sa prvýkrát preslávila vďaka role Gertie v kultovom filme Stevena Spielberga – E.T. – Mimozemšťan. Keďže Barrymore nemala takmer žiaden vzťah so svojím biologickým otcom, veľmi rýchlo jej ho začal v živote nahrádzať práve Spielberg, ktorý sa neskôr stal jej krstným otcom. Počas celého života majú skvelý vzťah, Spielberg o nej dokonca hovoril, že Drew je jeho prvým dieťaťom.

2. Prvú rolu si „zahrala“ ako 11-mesačná

Barrymore sa narodila do hereckej rodiny, preto sa nemusíme čudovať, že sa pred kamerami objavila už ako bábätko. Ako 11-mesačná si zahrala v reklame na krmivo pre psov.

3. Problémy s alkoholom mala už ako dieťa

V siedmich rokoch z nej bola filmová hviezda, ako 11-ročná mala vážne problémy s alkoholom. O rok neskôr vyskúšala drogy a o rok na to sa pokúsila o samovraždu. Kvôli tomu skončila hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení. „Bola som naozaj divoké dieťa a vymkla som sa spod kontroly až tak, že nikto nevedel, čo so mnou robiť,“ povedala Drew, ktorá bola na liečení viac ako rok. Odvtedy je čistá.

4. Odišla od matky

Vo svojej autobiografii priznala, že jej otec, herec John Drew Barrymore, bol násilnícky alkoholik. Jej matka Jaid, zase myslela len na to, ako presláviť vlastnú dcéru. Rodičovská zodpovednosť podľa Drew nehovorila ani jednému z nich vôbec nič. Keď sa jej rodičia rozviedli, Drew mala len deväť rokov. V tom čase ju jej vlastná matka nútila vynechávať školu a chcela, aby chodila do nahrávacích štúdií a disko klubov, kde ju zoznámila s drogami a povzbudzovala ju, aby flirtovala so slávnymi mužmi.

