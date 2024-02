Tieto potraviny by ste do mrazničky dávať určite nemali. Skontrolujte, či ich tam náhodou nemáte tiež

Mrazenie potravín je najlepší spôsob, ako ich uchovať čo najdlhšie. Nie každý však vie, že by sme do mrazničky nemali dávať všetko. Ukázalo sa, že nízka teplota dokáže potraviny nielen pripraviť o ich lahodnú chuť, arómu či konzistenciu, ale tiež prispieť k ich rýchlejšej skaze. Viete, ktoré potraviny by ste do mrazničky určite dávať nemali?

8. Mliečne výrobky

Ako uvádza portál Delish, tvrdé syry typu parmezán alebo veľmi stará gouda zamrazenie vydržia bez zmeny textúry, najmä ak ich pred umiestnením do mrazničky nastrúhate. Bez obáva môžete dať do mrazničky aj mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku, ako je smotana na šľahanie alebo maslo.

Foto: Freepik, @stockking

Väčšina ostatných mliečnych výrobkov však teploty pod bodom mrazu príliš nemiluje. U jogurtov a mlieka vás po rozmrazení bude čakať oddelená tekutina a hrudky, čerstvé syry zase úplne zmenia textúru a premenia sa na kašu.

7. Vajcia

Do mrazničky tiež nepatria ani surové ani spracované vajcia. Dôvod je pritom úplne jednoduchý - keď zamrzne bielok, mení sa na časovanú bombu. Roztiahne sa, praskne škrupina a vajíčko sa stane plodnou pôdou pre baktérie. Varené či inak spracované vajíčka v mrazničke zas menia štruktúru. Budú gumové a nepožívateľné.

Foto: Freepik, @freepik

6. Čerstvá zelenina a ovocie

