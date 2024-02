Sedem mesiacov po pôrode vyzerala ako tehotná. Ivana Gáborík motivuje ženy, aby si našli na seba päť minút

Po druhom pôrode priznala, že bojuje s problémom, ktorý trápi mnoho žien. Ivana Gáborík patrí medzi 60 percent rodičiek, ktorým po pôrode zostala diastáza, teda oddelenie brušných svalov, ktoré inak poskytujú dôležitú oporu chrbtovým svalom a orgánom. Diastáza nie je len estetický problém prevísajúceho brucha, ale ide o funkčný problém celého organizmu a Ivana Gáborík teraz po takmer dvoch rokoch priznala, že sa jej podarilo s diastázou popasovať, hoci aj prestávala veriť, že sa jej to podarí.

Dala si záväzok

Diastáza obľúbenú tanečníčku potrápila po druhom pôrode a po pár mesiacoch sa rozhodla, že začne pomaly pracovať na uzdravení. Oddelenie svalov totiž nie je trvalý stav – dá sa odstrániť nielen chirurgicky, ale aj cvikmi.

„Včera som si dala záväzok, že každý deň si nájdem aspoň 15 až 20 minút na cvičenie, ktoré bude zamerané na diastázu,“ napísala na Instagrame ešte v roku 2022, keď sa rozhodla cvičiť na rehabilitácii spoločne s fyzioterapeutkou.

„Prešli sme si rôzne cvičenia a ich správne technické prevedenia. Kým sa mi bruško neupraví, chcem sa vyhnúť iným cvičeniam so závažím, aby sa mi diastáza nezhoršila,“ popísala svoj stav Ivana, ktorej ženy v komentároch poďakovali, že otvorila tému, o ktorej sa dovtedy veľmi nehovorilo. „Aj ja som to riešila, ale až štyri roky po pôrode, pretože som ani netušila, že ju mám. V pôrodnici nás nikto neupozornil na to, ako rehabilitovať brucho, aby sa žena cítila znovu atraktívna. U nás panuje skôr názor, keď žena takto vyzerá po pôrod je to normálne a je to daň za dieťa, čo nie je správne,“ sťažovala sa fanúšička.

Stačí päť minút

Ivana teraz po takmer dvoch rokoch priznala, že sa jej diastázu podarilo dostať pod kontrolu a prezradila, čo jej pomohlo najviac.

