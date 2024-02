Byt mu nechceli prenajať len preto, že je Róm. Robert pritom celý život tvrdo pracuje ako murár

„Žiť obyčajne môže byť neobyčajná drina.“ To sú slová, ktoré pre romea.cz povedal nezlomný živnostník, bývalý nádejný futbalista a otec inžiniera Robert Radla, ktorý si toho musel v živote preskákať veľa. Choroba mu vzala milovanú manželku a keď si neskôr hľadal byt, nechceli mu ho prenajať, pretože je Róm. Robert sa napriek tomu nikdy na nič nesťažoval, práve naopak - vo všetkom sa snaží nájsť niečo dobré.

Nemal čas na hlúposti

Kým jeho rovesníci na všetko kašľali a v horších prípadoch experimentovali s alkoholom a drogami, Robert sa zamiloval do futbalu a každú svoju voľnú chvíľu trávil na tréningoch. „Futbal ma uchránil od lákadiel, ktorým prepadli ďalší chlapci. Vďaka nemu som nemal čas na hlúposti. Futbal ma udržal mimo tejto partie chalanov. Veľa sa mi venoval tréner, ktorý bol ako môj otec, videl vo mne potenciál,“ prezradil pre romea.cz Robert, ktorý bol veľkým talentom a začali sa oňho dokonca zaujímať aj zástupcovia Slavie Praha.

„V Slavii som bol tri roky, až do vojny, a myslím, že keby som tomu dal všetko a bola to za všetkých okolností moja priorita, na to by som mal trochu šťastia... Tak by som mohol urobiť dobrú kariéru. Ale bolo tam viac faktorov, ktoré rozhodli, že to bude inak. Boli tam chlapci, ktorí futbal ‚žrali‘, obetovali tomu všetko, navyše ich rodičia mali u trénerov protekciu, a tak hrali viac. Ja už som tomu všetko nedával, chodil som na učilište a zoznámil som sa s budúcou manželkou Pavlínkou, tá potom bola pre mňa na prvom mieste,“ priznal Robert, ktorý sa vyučil za murára a začal podnikať, aby uživil rodinu, do ktorej sa narodil syn.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6095874477131866&set=pb.100001281234139.-2207520000&type=3

Manželka zmenila jeho pohľad

Jeho manželka bola významnou rómskou aktivistkou, celý svoj život pomáhala slabším a Robert ju miloval od svojich 16 rokov, až kým ako 53-ročný nepodľahla chorobe.

„Pavlína bolo po celý život pre mňa neskutočnou inšpiráciou a motiváciou. Bola inteligentná, pracovitá, podnikavá. Ale tiež veľmi citlivá, zaujímala sa o ľudí, ich osudy a chcela úprimne pomáhať. A to tiež robila, pomohla mnohým ľuďom vo veľmi zložitých situáciách. Veľmi som si ju za to vážil. Úplne ovplyvnila môj pohľad snáď na čokoľvek - majetok, vzdelanie, výchovu. Bola jednoducho jedinečná,“ priznal vdovec, pre ktorého nastali ťažké časy.

Bola to beznádej

Pred dvoma rokmi si musel zháňať nové bývanie a hoci prešiel stovky bytov, nikdy ho nechceli. A to len preto, že je Róm.

