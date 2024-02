Rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Sajfa prezradil, či po rokoch skončí s moderovaním v rádiu

Jej rozhodnutie sa nerodilo ľahko, o to však dynamickejšie. „Ale také rozhodnutia niekedy bývajú,“ priznala na sociálnych sieťach moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá sa rozhodla kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Jej rozhodnutie podporil aj manžel Matej „Sajfa“ Cifra, ktorého sa teraz fanúšikovia pýtajú, či bude končiť so svojou kariérou v rádiu, ak jeho manželka uspeje.

Idú za komfortnú zónu

„Láska, milujem ťa a držím palce. Sme tu s tebou.“ Týmito slovami podporil Sajfa kandidatúru svojej manželky, ktorá uviedla, že jej rozhodnutie zastával od začiatku. „Úprimne, nečakala som to tentokrát až v takej miere, keďže je to krok mimo komfortnú zónu pre celú našu rodinu. Ale to je Sajfa – feminista, otec a manžel, najlepší, akého máme,“ napísala na sociálnych sieťach bývalá novinárka, ktorej sa ľudia v otázkach a odpovediach na Instagrame pýtali, či sa s celou rodinou plánujú v prípade úspech presťahoval do Bruselu.

„Toto mi pripadá veľmi nepokorné riešiť predtým, ako by som bola zvolená. Poznám však našu rodinu natoľko, že viem, že by sme si isto poradili tak, aby sme boli spolu a spokojní,“ vysvetlila.

Ako to vidí Sajfa

Sajfa pre diva.sk potvrdil, že o rodinno-pracovnej logistike je ešte predčasné hovoriť. Rovnako zdôraznil, že on sám z práce zatiaľ neodchádza a poslucháči ho budú môcť naďalej počuť v éteri.

„Ja dúfam, že mi moji právnici vyrokujú platené voľno,“ zasmial sa moderátor, ktorý nateraz hovorí, že zostáva pracovať v rádiu. „Všetko je otvorené a o všetkom sa budeme ešte rozprávať,“ uzavrel.